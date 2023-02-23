Как понять, нужна ли вам психотерапия

Если у вас проблемы с психикой, вы переживаете сильный стресс или не можете справиться со сложными чувствами, то помощь существует. Называется она психотерапией. И вот как понять, что вам действительно нужно обратиться к специалисту.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Как отмечает Американская психиатрическая ассоциация, психотерапия представляет собой способ помочь людям с психическими заболеваниями и эмоциональными трудностями. Она даёт возможность избавиться от тревожных симптомов или научиться их контролировать.

Итак, психотерапия может вам помочь в следующих случаях. Например, если вы ощущаете непреодолимую тревогу и печаль, употребляете алкоголь или наркотики, имеете психическое расстройство, пережили травмирующее событие, скорбите о потере, испытываете эмоции, которые мешают работе, учёбе, отношениям или повседневной жизни.

Есть несколько разновидностей психотерапии. Это психоанализ и психодинамическая терапия (помогает при депрессии, тревоге, зависимости, расстройствах пищевого поведения, травмах), поведенческая терапия (полезна при тревожных расстройствах, проблемах с гневом, зависимости, посттравматическом стрессовом расстройстве, фобиях, СДВГ, других психических расстройствах), когнитивно-поведенческая терапия (эффективна для людей с депрессией, тревогой, посттравматическим стрессовым расстройством, обсессивно-компульсивным расстройством, расстройствами личности, фобиями), гуманистическая терапия (помогает при проблемах с самооценкой, в отношениях, зависимости, механизмах выживания, травме, тревоге, депрессии).