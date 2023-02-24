5 приёмов для того, чтобы справиться с токсичными людьми

То, как люди обращаются с токсичными людьми, многое говорит об их психологических способностях. Они не позволяют себе перегружаться, умеют устанавливать ограничения и осознают влияние этой изматывающей динамики на собственное здоровье.

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Таким образом, один из лучших подарков, которые мы можем сделать себе, — это научиться нейтрализовать и управлять всеми стратегиями, которые помогают правильно вести себя с такими людьми.

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Некоторые социологи и специалисты по психологии утверждают, что мы живём во времена с высокой степенью токсичности. Мы понимаем, что привыкли слышать этот термин, и иногда не знаем, где его предел.

Сегодня, если и есть что-то ясное, так это то, что мы живём в момент, отмеченный нестабильностью и неопределённостью, и всё это сильно влияет на каждого из нас.

Токсичные люди не только эмоционально ранят других, но и представляют угрозу для здоровья окружающих.

Во-первых, это простое и очевидное предположение, что любое токсичное поведение нелогично. Понимание этого очень поможет нам. Это произойдёт, потому что мы перестанем придавать такое большое значение серии действий и слов, которые не имеют смысла. Ведь цель токсичности состоит исключительно в том, чтобы спроецировать на кого-то дискомфорт, разочарование и негативные эмоции.

Во-вторых, есть аспект, который мы не можем игнорировать. Как показало исследование кафедры клинической и биологической психологии Университета Фридриха Шиллера в Германии, постоянное воздействие этой токсичных воздействий влияет на здоровье нашего мозга. То, как умные люди обращаются с токсичными людьми, зависит от ряда факторов:

Мы испытываем повышенный стресс, беспокойство, истощение и проблемы с концентрацией внимания и ясностью мышления. Чёткое понимание этой детали с самого начала побудит нас установить соответствующие ограничения.

Поэтому давайте рассмотрим 5 приёмов, с помощью которых умные люди справляются с токсичными людьми.

1. Они сосредоточены на решениях, а не на проблемах

Когда в нашем окружении есть токсичный человек – мы живём в постоянной угрозе. Это всё равно, что каждый день видеть плавник акулы, парящий вокруг нас.

Таким образом, мы больше заботимся о его присутствии, и о том, что он говорит, делает, чем о применении стратегий, чтобы его присутствие не так сильно на нас влияло.

Умные люди больше ориентированы на решение, чем на токсичное поведение. Как только их что-то беспокоит, они моментально действуют.

2. Они устанавливают границы

Мы уже знаем, что вы должны уметь реагировать. Однако какие действия мы должны предпринять, чтобы обуздать токсичное поведение человека?

Вы должны установить границы, защитные барьеры.

Для этого необходимо дать понять человеку, что его действия имеют последствия. Что не всё дозволено, что его поведение вредит и создаёт плохую атмосферу. Вы должны заранее разъяснить ему, каковы ваши красные линии, за которые вы не позволите им выйти.

3. Адекватный эмоциональный контроль

Мы должны полностью осознавать наши эмоциональные состояния. Если мы испытываем усталость или психологическое истощение при общении с такими людьми, то мы должны справиться с этой ситуацией.

Во-первых, поймите, что никто не должен отнимать у нас радость или спокойствие. Во-вторых, не придавайте чрезмерного значения в нашей жизни тем людям, кто просто не заслужил в ней своего места.

Поскольку не всегда возможно избежать контакта совсем, лучше всего установить эмоциональную дистанцию.

4. Когнитивное сопереживание по отношению к токсичному человеку

Применение когнитивной эмпатии всегда предпочтительнее эмоциональной эмпатии в этих случаях. Что мы под этим подразумеваем? Нужно попробовать понять, через что может проходить токсичный человек.

Возможно, за этим лицом и этой изматывающей динамикой скрывается человек со скрытой депрессией, с низкой самооценкой или личными проблемами.

Когнитивная эмпатия позволяет нам понимать мотивы других людей, не пропитывая себя их эмоциями.

5. Забота о своём здоровье и самочувствии

Вокруг нас может быть один или несколько токсичных людей. Мы даже можем эффективно с ними справляться. Однако есть то, что нельзя упускать из виду ни на секунду – собственное здоровье. Мы должны отдавать приоритет себе.