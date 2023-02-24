Люби себя по-французски: 5 книг о принятии себя

В любой непонятной ситуации любите себя, потому что с собой вы останетесь навсегда. Великолепная и простая мысль, в которой можно убедиться, прочитав эти 5 книг из нашей подборки. Практичные советы, хороший юмор, ответы на глубокие вопросы о себе (и без помощи психолога) — нон-фикшн с книжной полки Букмейта и, по совместительству, лучший первый шаг на пути к себе — самой главной любви в вашей жизни.

Фото: Eva.ru Eva.ru

«С любовью к себе: Как избавиться от чувства вины и обрести гармонию», Илсе Санд

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Пожалуй, самое сжигающее изнутри чувство — это чувство вины и стыда. Не так важно, откуда оно взялось, если угрызения совести не дают нормально жить, а из-за банального опоздания на встречу вы полчаса просите прощения у ничего не понимающего собеседника. Заботиться о других — здорово, но заботиться о себе — еще лучше.

Илсе Санд, психотерапевт, в своей книге рассказывает, как избавиться от этого иррационального чувства вины. Рекомендации очень практичные, а призыв смириться с тем, что не все дни будут одинаково хорошими — просто на грани с гениальностью.

Обязательно загляните в конец книги, там можно пройти тест на определение возможной степени вины и самоуничтожения. Пройдите его дважды — в начале чтения и в конце, если, конечно, примените рекомендации.

«К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя», Ольга Примаченко

Иногда так и хочется поменьше рефлексировать, но, к сожалению, это не так-то просто сделать, и мысли о том, насколько нормально испытывать «не те» эмоции, отказывать людям и жить по чужим правилам, навязчиво крутятся в голове.

Ольга Примаченко написала сугубо практичную книгу, которую идеально читать, когда в жизни что-то будто идет не так: сильный стресс, ненависть к себе (или своему телу и привычкам), негативные комментарии, заточение себя в рамки. В общем, книга поможет в любой неудачный день, как только вы встали с кровати и почувствовали, что сегодня особенно сильно хочется докопаться до себя. Автор точно знает, о чем пишет, — однажды она сама осталась без любимого, дома и работы.

Попробуйте пройти 31-дневный марафон нежности к себе. После него буквально станете новым человеком, который «удобен» только для себя самого, а не для кого-то другого.

«Как понять себя и мир? Журнал «Нож»: избранные статьи», Екатерина Иванова, Артем Чапаев, Настя Травкина, Серое Фиолетовое, Таня Коэн

Хотите понять мир и себя? Читайте сборник избранных статей «Ножа». Авторы филигранно раскладывают по полочкам, почему не нужно стыдиться инфантильности в любом возрасте, зачем вообще нужен стыд, страшно ли быть одиноким в тридцать (спойлер: нет), почему язык, на самом деле, мешает понимать друг друга, а не помогает.

Здесь есть психология и человека, и взаимоотношений в целом. Но будьте готовы к тому, что это именно сборник статей, а не нон-фикшн, проникнутый одной общей темой. Стиль у авторов разный, кто-то может шутить, а кто-то воспринимает собственный текст со всем пафосом. Но есть и плюсы – вы сами выбираете, что и как читать: хоть через главу, хоть с конца, хоть по статье в день.

«Люби себя… не важно, с кем ты», Ева-Мария Цурхорст

А эта книга немецкого психотерапевта о том, как продолжать любить себя в паре. Порой бывает сложно сохранить в себе это чувство, когда хочется раствориться в безусловной любви к другому человеку, но как только отношения поостынут, сохранить себя становится задачкой со звездочкой.

В моменты, когда отношения кажутся натянутыми и слегка вымученными, не стоит сразу бросаться с головой в омут расставания и одиночества, как раз наоборот, стоит сесть и хорошенько подумать о себе и о том, чего именно вы ждете от партнера.

И не важно, что бабушка всегда говорила о любви до гроба, а подруги считают, что мужчина нужен, чтобы оплачивать все капризы. Покопайтесь в себе и поймите, чего хотите только вы, а потом расскажите об этом партнеру. А вот как это сделать и зачем — отвечает в своей книге Ева-Мария Цурхорст.

«Одна и счастлива. Как обрести почву под ногами после расставания или развода», Тэсмин Федэл

В книге известной телеведущей Тэмсин Федэл рассказывается, как не сходить с ума от обиды и одиночества после расставания. Тэсмин сама пережила мучительный развод, так что точно знает, о чем говорит и пишет.

Автор научилась жить дальше и узнала, что может быть счастлива сама по себе — именно этому она хочет научить всех читателей. При этом, никакого мужененавистничества и мизандрии, — веру в любовь и доверие к людям Федэл как раз-таки учит не терять.

Но она четко разграничивает фальшивое сочувствие с бестактными расспросами и теплые человеческие отношения, рассказывает, как красиво реагировать на такое и не срываться, особенно в первое время после разрыва отношений.