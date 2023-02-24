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42 минуты назад

Психолог рекомендовала для снятия стресса слушать оркестр Поля Мориа и «Лунную сонату»

Агентство «Москва»

Для снятия стресса и переключения организма на «режим отдыха» хорошо подходят «Лунная соната» Людвига ван Бетховена, а также музыка оркестра Поля Мориа. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила доцент кафедры теоретических основ социальной психологии факультета «Социальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Ольга Даниленко.

Психолог назвала лучшую музыку для снятия стресса
Фото: UnsplashUnsplash

«Наполнение пространства естественными звуками уменьшает тревогу, помогает переключиться на «режим отдыха». Можно использовать специальные подкасты, записи. Этой же цели служит музыка. Есть исследования по особенностям воздействия различных музыкальных жанров на человека. Помогает расслабиться спокойная гармоничная классическая музыка - например, «Лунная соната», произведения Моцарта. Хорошо успокаивают звуки струнных инструментов - арфы, флейты и свирели. Прекрасно действуют оркестровые композиции - такие, как записи оркестра Поля Мориа. Есть чудесные композиции, в которых сочетаются музыка и звуки природы, - например, звуки моря», - сказала Даниленко.

При этом в выборе мелодии она призвала ориентироваться в первую очередь на собственные предпочтения.

«И еще: у каждого есть музыка, пробуждающая воспоминания о приятных моментах. Слушая такие записи, мы получаем пользу вдвойне. Во внутреннем мире «открываются файлы» с приятными воспоминаниями, и мы возвращаем себе ту энергию, которая в них хранится. Также негромко звучащая музыка может стать прекрасным фоном для общения с детьми, приятного семейного вечера», - подытожила собеседница агентства.

Психология,Поль Мориа,Ольга Даниленко,Людвиг Бетховен,
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