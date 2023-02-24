Психолог назвала лучшую музыку для снятия стресса

«И еще: у каждого есть музыка, пробуждающая воспоминания о приятных моментах. Слушая такие записи, мы получаем пользу вдвойне. Во внутреннем мире «открываются файлы» с приятными воспоминаниями, и мы возвращаем себе ту энергию, которая в них хранится. Также негромко звучащая музыка может стать прекрасным фоном для общения с детьми, приятного семейного вечера», - подытожила собеседница агентства.