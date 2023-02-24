Семейный психолог раскрыла признаки скрытого абьюзера

Семейный психолог Ольга Романив в беседе с "Мослентой" объяснила, как распознать скрытого абьюзера.
Такие мужчины, как правило, наносят моральные травмы женщинам посредством манипуляций и запугиваний. В ходе такой коммуникации девушки теряют уверенность в себе, их самооценка падает, и они перестают чувствовать личные границы.
"Прежде всего, скрытый абьюзер — собственник и ревнивец. Он постоянно контролирует любой шаг своей избранницы, изолируя ее от общества. По его мнению, женщина всегда должна быть в идеальном состоянии и выполнять все его желания", –подчеркнула психолог.
Романив также добавила, что скрытого абьюзера легко обидеть, а еще его выдает жестокое обращение с детьми и животными.
Но и это еще не все: по словам психолога, скрытому абьюзеру присущи резкая перемена настроения, наличие серьезных зависимостей, эгоцентризм и угрозы в адрес партнерши.
Эксперт посоветовала не игнорировать тревожные звоночки в поведении своего партнера и выходить из подобных отношений на ранних этапах.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как меньше критиковать себя.