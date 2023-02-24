10 ключевых навыков, которые влияют на доход

Многие люди стремятся к материальному благополучию и признанию в деловой среде, но далеко не все готовы привлечь это в свою жизнь. В реальности за прибыльным бизнесом или успешной карьерой стоят определенные умения, в большинстве случаев — приобретенные. Они помогают расти, будь это работа в найме или на себя. Предприниматель Гаяна Кравчук поделилась с нашими читательницами основными навыками, которые стоит прокачать для достижения твердых результатов в любом деле.

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Планирование

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Как бы банально ни звучало, но организация собственного времени и дел помогает четко двигаться к целям. Многие предпочитают опустить этот пункт, а после сидят в огне дедлайнов, не понимая, как его тушить. Так успешную карьеру точно не построить.

Задачи, которые прописаны в ежедневнике или заметках, дают понимание, чего хотим и как мы пойдем к собственной цели. Это как обозначить пункт назначения и построить маршрут в навигаторе. Следует начать со структурирования задач в своем расписании, установить напоминания, записывать важную информацию на созвонах и использовать все возможные инструменты налаживания процессов. Ведь только в свободную и расслабленную голову приходят гениальные идеи и мысли.

Предпринимателям для достижения результата в делах рекомендуется делегировать планирование ассистенту, который будет напоминать о приближающихся событиях и снимет с них дополнительную нагрузку по организации времени.

Работа с наставником

Быстро достигают своих результатов те, кто перенимают чей-то опыт и сразу его использует. Обратиться за консультацией можно к старшему коллеге или к более опытному игроку в нише. Эффективнее всего будет начать взаимодействовать с людьми, которые уже достигли мотивирующих результатов. Перенимайте опыт у тех, кто уже прошел определенный путь, лучше всего в индивидуальном формате. Это сэкономит время, нервы и деньги.

Некоторые люди не видят ценности в наставничестве и считают это лишь дополнительным источником заработка. Но в наше время даже крупные предприниматели готовы делиться информацией, обучать и обмениваться опытом.

Постоянное обучение

Новые знания — благоприятная почва для роста. Поэтому важно обучаться всему, что нравится и кажется перспективным. Богатые все время учатся и стремятся узнать новое. Например, один из самых богатейших людей мира Билл Гейтс ежегодно брал двухнедельный отпуск на чтение книг на протяжении всей карьеры.

Групповые обучения также пользуются спросом. Приятным бонусом при выборе такого формата будет новый круг единомышленников и потенциальных бизнес-партнеров. Даже если только одно из купленных и пройденных обучений поможет выстрелить, это окупится в миллион раз.

Духовное развитие

Духовная сторона карьеры и бизнеса — это постоянное расширение и проработка ограничивающих убеждений и программ, которые мешают переходить на новый уровень. Глубинная работа над собой влечет за собой кратный рост доходов. Один из важных принципов духовности — выполнять свою работу через высший созидательный смысл. То есть задать себе вопрос о том, что полезного дает миру ваша деятельность.

Деньги приходят благодаря той ценности, которую мы приносим миру. За проработками страхов и духовным ростом следует обращаться к сильным мастерам, идти в личную терапию.

Фокус

Мало кто из рядовых специалистов умеет держать фокус на одной задаче и качественно над ней работать. Это может стать преимуществом сотрудника и важным качеством полноценного руководителя. Клиенты, команда и инвесторы будут идти к тому, кто сфокусирован на одном деле и готов уделить ему внимание в полном объеме.

У невнимательных сотрудников и предпринимателей гораздо меньше шансов выйти на большой доход. Фокус можно проработать, определив для себя рамки, приоритеты в работе и используя планирование.

Скорость

Тренды, спрос, маркетинг — в наше время все быстро меняется. Преуспевает в карьере и финансах тот, кто держит руку на пульсе, а в идеальном случае — создает тренды сам. Результата в этом деле помогает достичь насмотренность и анализ лидеров рынка. Для формирования насмотренности следует подписаться на ключевых игроков рынка, следить за подходящими по тематике СМИ и изучать кейсы других компаний.

Эту информацию лучше систематизировать: выписывать инсайты, положительный и отрицательный опыт конкурентов, их сильные и слабые стороны и ключевые каналы коммуникации с аудиторией. Подумать о том, почему лидеры выбрали текущую маркетинговую стратегию, как она адаптирована под условия рынка. И постараться определить свой путь на основе полученных выводов. Скорость иногда бывает важнее качества и исполнения, которыми тоже не стоит пренебрегать.

Отслеживание инноваций

Инновационный бизнес или подход к работе всегда стоит впереди и привлекает финансы. Лучшим решением для всех бизнесменов и работающих на себя людей будет создание или поиск того продукта, который решит проблему клиентов и превысит их ожидания, станет продуктом первой необходимости. Именно это даст возможность продавать много и на высокие чеки. Чтобы создать уникальный продукт или внедрить инновации в работу, необходимо регулярно мониторить рынок, посещать выставки и конференции, общаться с коллегами.

Работа с командой

Предпринимателям стоит собирать команду из профессионалов, совпадающих с ними по целям и ценностям. Пока собственник бизнеса выполняет у себя в компании роли маркетолога, айтишника, курьера и всех остальных, компания расти не будет. Также важно расширять сознание и духовно развивать еще и всех членов команды. Можно бесконечно прорабатывать свои установки, но забывать про сотрудников. В конченом счете, это также будет тормозить процесс.

В случае работы внутри команды следует обратить внимание на ценности коллектива и руководителя, их поведение и мотивацию. Следует учитывать, что не все люди готовы оказывать поддержку и идти на контакт. Но со своей стороны, для карьерного роста и финансовой независимости следует научиться проявлять дружелюбие и оказывать взаимовыручку.

Организация порядка

У сильного лидера и успешного человека должен быть порядок во всех сферах жизни. Именно состояние напрямую влияет на наши дела.

Гармония состоит из множества деталей — от чистки мессенджеров и непрочитанных книг до списка незакрытых задач, которые висят с прошлого июня. Организовав порядок в быту и голове, можно избавиться от фонового стресса и включиться в работу в полной мере. А прокачав все сферы жизни и как итог, общее состояние комплексно, можно получить незамедлительный результат в деньгах.

Поддержание ресурса

Деньги приходят к здоровым людям. И следить за здоровьем — тоже навык. Следует регулярно сдавать анализы и контролировать показатели, ведь при наличии дефицитов вряд ли появится энергичность и большая трудоспособность.

Также следует помнить, что обратной стороной многих болезней может быть психосоматика или неправильный образ жизни. Поэтому важно иногда контролировать, соответствует ли жизнь и работа ценностям и представлениям. А также следить за качеством сна, питания и отдыха.

Для наиболее эффективной работы рекомендуется составить список того, что дает вдохновение, энергию и радость. Например, посещение любимого ресторана, баня, массаж, прогулка в красивом месте, музыка, танцы и многое другое. И выполнять эти действия из списка как можно чаще, минимум 1-2 в день.