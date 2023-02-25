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1 час назад

Как отличить манипуляцию от заботы: ответ эксперта

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Порой чересчур навязчивая забота может оказаться простой манипуляцией, которую люди не в силах отличить от реального желания сделать лучше. Об этом рассказал эксперт по коммуникациям Павел Шашлов.

Как отличить манипуляцию от заботы: ответ эксперта
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Эта форма манипуляции – исключительно семейная. Она основана на искренней любви жертвы к манипулятору. Ее главная опасность в том, что она подается под видом заботы и потому не вызывает подозрений», – говорит Павел Шашлов.

Из-за того что отличить заботу от манипуляции сложно, люди начинают перестраивать собственную жизнь под другого человека и отказываться от того, что важно им самим.

Данный вид манипуляции можно рассмотреть на примере пары возлюбленных: сначала девушка восхищается тем, как молодой человек заботится о ее здоровье и безопасности – например, напоминает ей о вреде загара, каждый день встречает после работы прямо у метро.

«А потом девушка и сама не замечает, как из ее гардероба исчезают открытые вещи, в которых можно обгореть или простудиться. С привычкой прогуляться с друзьями после работы тоже пришлось попрощаться. В итоге яркая и активная девушка превращается в домоседку», – уточняет Шашлов.

Однако если бы парень прямо говорил, что она должна перестать носить открытые вещи и гулять с друзьями, то девушка могла бы взбунтоваться и даже расстаться с ним.

Поэтому, чтобы отличить манипуляцию от реальной заботы, следует предложить альтернативу. Например, просто намазать плечи солнцезащитным кремом, а не отказываться от открытых вещей.

Эксперт уверен, что если человеку правда важно о вас позаботиться, то его устроит другой вариант решения проблемы. Если же ему важно настоять на своем, то стоит задуматься над тем, манипулируют ли вами, пишут «Известия».

Психология,Павел Шашлов,
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