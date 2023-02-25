Психолог: как защититься от эмоционального выгорания на работе

Угроза потери работы, жесткая конкуренция порождает страх и вынуждает российский менеджмент трудиться интенсивнее, не оглядываясь на свое здоровье. В итоге организм истощается, эффективность и результативность труда, наоборот, падает, а в результате существенно снижается общее качество жизни. Как определить, что вы попали в зону риска профессионального эмоционального выгорания, и как себе помочь? На эти вопросы "Российской газете" ответила клинический психолог медтехкомпании "Доктор рядом" Олеся Толстухина.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Мы все примерно понимаем, что такое эмоциональное выгорание на работе, но, наверно, постановка четкого диагноза требует таких же четких критериев?

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Олеся Толстухина: Профессиональное эмоциональное выгорание (ПЭВ) - это форма психосоматического нарушения, которая в сложных случаях может влиять на изменение практически всех сфер жизни человека. ВОЗ дает три ключевых характеристики для описания этого синдрома: деперсонализация, снижение способности к эмпатии, снижение стремления к профессиональному росту.

Можете пояснить?

Олеся Толстухина: Давайте по порядку. Цинизм или деперсонализация - это отдаление от всего, что связано с человеческими отношениями вокруг работы, изменение значения взаимоотношений. Человек начинает воспринимать себя и других не как целостных личностей, с их желаниями и потребностями, а как объектов для выполнения определенных функций. То есть люди становятся винтиками большого механизма.

Одновременно снижается способность к эмпатии и интенсивность эмоционального ответа в целом. При этом специалист эмоционально огрубевает сам и не чувствует эмоций других людей - это как раз та самая почва для возникновения межличностных конфликтов.

Изменение отношения к делу, профессии выражается в том, что человек теряет смысл происходящего: то, что раньше было важным, стимулировало, вызывало интерес, провоцировало к росту и развитию - при выгорании воспринимается ненужным и перегружающим. Снижается стремление к профессиональному, карьерному, экспертному росту. Даже если человек увлеченно работал раньше, при выгорании он теряет ощущение смысла жизни и контакт с собственной мотивацией. Возникает обесценивающее отношение к своей профессиональной практике, к тому, чем занят каждый рабочий день. Буквально человек начинает ощущать, что работа - это бессмысленная трата времени.

Но одновременно, очевидно, происходят изменения и в физическом самочувствии?

Олеся Толстухина: Конечно. Появляется ощущение истощения, дефицита ресурсов, как эмоциональных, психологических, так и физических. Возникают психосоматические симптомы: от гипертонии и мигреней до тахикардии, дерматита, расстройств ЖКТ. Часто отмечаются нарушения сна и пищевого поведения - в любую сторону. Телесные проявления у каждого человека будут индивидуальны.

Эксперты лаборатории психофармакологии "Научного центра психического здоровья", занимающиеся исследованием таких состояний, отмечают: во-первых, выгорание взаимосвязано с тяжестью и интенсивностью депрессивного эпизода - подавленное настроение, самообвинение, критика, апатия в большей или меньшей степени нарушают повседневное функционирование человека.

Во-вторых, при ПЭВ страдает когнитивное функционирование - человек хуже выносит обычную для себя интеллектуальную нагрузку, он теряет способность сосредоточенно и эффективно выполнять свою экспертную работу. И ему трудно восстановиться на следующий день и быть продуктивным.

Может возникнуть синдром хронической спешки - непреходящее ощущение тревоги, отчаяния, как будто время вот-вот иссякнет.

В каких случаях человек, понимая происходящее, может помочь себе сам и когда нужна помощь специалиста?

Олеся Толстухина: По степени выраженности негативных проявлений, о которых мы говорили, можно квалифицировать легкую, среднюю или тяжелую степень ПЭВ. Как только работа начинает переживаться как форма травматизации, возникает необходимость обратиться за помощью к специалистам.

Эксперты международной бизнес-школы INSEAD отмечают следующие наиболее частые причины "севшей батарейки" у руководителей. Это неспособность управлять собственным временем - неэффективность в расстановке приоритетов. Чрезмерно завышенные ожидания - в первую очередь к себе самим, и довольно часто - к подчиненным. Предельная жесткость, требовательность к себе и отрицание мысли о том, что руководитель может ошибиться (как способ расти и развиваться) - все это приводит к серьезным разочарованиям.

Люди часто понимают, что испытывают жесткий стресс на работе, и интуитивно пытаются себе помочь - кто-то идет после офиса в спортзал, кто-то - расслабляется вечером с пивом... Какие рекомендации вы можете дать?

Олеся Толстухина: Спортзал - это хороший вариант. Но чаще люди идут менее трудозатратными путями: не контролируют пищевое поведение, начинают есть слишком много фастфуда или просто употребляют чрезмерное количество пищи, чтобы успокоить себя. И, как следствие, возникают серьезные проблемы с весом. Также, действительно, нередко злоупотребление алкоголем, чтобы заглушить боль от утомительного эмоционального труда. Руководители достаточно часто предпочитают отвлекаться от преследующих их неприятных чувств с помощью бурной деятельности.

Рекомендация первого уровня для исправления состояния выгорания или "севшей батарейки" - это признать, что происходящее - не нормально, и принять на себя ответственность по исправлению дисбаланса.