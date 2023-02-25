Психолог: как защититься от эмоционального выгорания на работе

Угроза потери работы, жесткая конкуренция порождает страх и вынуждает российский менеджмент трудиться интенсивнее, не оглядываясь на свое здоровье. В итоге организм истощается, эффективность и результативность труда, наоборот, падает, а в результате существенно снижается общее качество жизни. Как определить, что вы попали в зону риска профессионального эмоционального выгорания, и как себе помочь? На эти вопросы "Российской газете" ответила клинический психолог медтехкомпании "Доктор рядом" Олеся Толстухина.
Мы все примерно понимаем, что такое эмоциональное выгорание на работе, но, наверно, постановка четкого диагноза требует таких же четких критериев?
Олеся Толстухина: Профессиональное эмоциональное выгорание (ПЭВ) - это форма психосоматического нарушения, которая в сложных случаях может влиять на изменение практически всех сфер жизни человека. ВОЗ дает три ключевых характеристики для описания этого синдрома: деперсонализация, снижение способности к эмпатии, снижение стремления к профессиональному росту.
Можете пояснить?
Олеся Толстухина: Давайте по порядку. Цинизм или деперсонализация - это отдаление от всего, что связано с человеческими отношениями вокруг работы, изменение значения взаимоотношений. Человек начинает воспринимать себя и других не как целостных личностей, с их желаниями и потребностями, а как объектов для выполнения определенных функций. То есть люди становятся винтиками большого механизма.
Одновременно снижается способность к эмпатии и интенсивность эмоционального ответа в целом. При этом специалист эмоционально огрубевает сам и не чувствует эмоций других людей - это как раз та самая почва для возникновения межличностных конфликтов.
Изменение отношения к делу, профессии выражается в том, что человек теряет смысл происходящего: то, что раньше было важным, стимулировало, вызывало интерес, провоцировало к росту и развитию - при выгорании воспринимается ненужным и перегружающим. Снижается стремление к профессиональному, карьерному, экспертному росту. Даже если человек увлеченно работал раньше, при выгорании он теряет ощущение смысла жизни и контакт с собственной мотивацией. Возникает обесценивающее отношение к своей профессиональной практике, к тому, чем занят каждый рабочий день. Буквально человек начинает ощущать, что работа - это бессмысленная трата времени.
Но одновременно, очевидно, происходят изменения и в физическом самочувствии?
Олеся Толстухина: Конечно. Появляется ощущение истощения, дефицита ресурсов, как эмоциональных, психологических, так и физических. Возникают психосоматические симптомы: от гипертонии и мигреней до тахикардии, дерматита, расстройств ЖКТ. Часто отмечаются нарушения сна и пищевого поведения - в любую сторону. Телесные проявления у каждого человека будут индивидуальны.
Эксперты лаборатории психофармакологии "Научного центра психического здоровья", занимающиеся исследованием таких состояний, отмечают: во-первых, выгорание взаимосвязано с тяжестью и интенсивностью депрессивного эпизода - подавленное настроение, самообвинение, критика, апатия в большей или меньшей степени нарушают повседневное функционирование человека.
Во-вторых, при ПЭВ страдает когнитивное функционирование - человек хуже выносит обычную для себя интеллектуальную нагрузку, он теряет способность сосредоточенно и эффективно выполнять свою экспертную работу. И ему трудно восстановиться на следующий день и быть продуктивным.
Может возникнуть синдром хронической спешки - непреходящее ощущение тревоги, отчаяния, как будто время вот-вот иссякнет.
В каких случаях человек, понимая происходящее, может помочь себе сам и когда нужна помощь специалиста?
Олеся Толстухина: По степени выраженности негативных проявлений, о которых мы говорили, можно квалифицировать легкую, среднюю или тяжелую степень ПЭВ. Как только работа начинает переживаться как форма травматизации, возникает необходимость обратиться за помощью к специалистам.
Эксперты международной бизнес-школы INSEAD отмечают следующие наиболее частые причины "севшей батарейки" у руководителей. Это неспособность управлять собственным временем - неэффективность в расстановке приоритетов. Чрезмерно завышенные ожидания - в первую очередь к себе самим, и довольно часто - к подчиненным. Предельная жесткость, требовательность к себе и отрицание мысли о том, что руководитель может ошибиться (как способ расти и развиваться) - все это приводит к серьезным разочарованиям.
Люди часто понимают, что испытывают жесткий стресс на работе, и интуитивно пытаются себе помочь - кто-то идет после офиса в спортзал, кто-то - расслабляется вечером с пивом... Какие рекомендации вы можете дать?
Олеся Толстухина: Спортзал - это хороший вариант. Но чаще люди идут менее трудозатратными путями: не контролируют пищевое поведение, начинают есть слишком много фастфуда или просто употребляют чрезмерное количество пищи, чтобы успокоить себя. И, как следствие, возникают серьезные проблемы с весом. Также, действительно, нередко злоупотребление алкоголем, чтобы заглушить боль от утомительного эмоционального труда. Руководители достаточно часто предпочитают отвлекаться от преследующих их неприятных чувств с помощью бурной деятельности.
Рекомендация первого уровня для исправления состояния выгорания или "севшей батарейки" - это признать, что происходящее - не нормально, и принять на себя ответственность по исправлению дисбаланса.
Каждому надо искать свой здоровый способ "подзарядки". К числу наиболее эффективных относят занятия творческой деятельностью, радующий досуг с семьей и друзьями. Хорошо помогает не изнуряющая физическая активность, регулярные оздоровительные прогулки на свежем воздухе. Еще один хороший способ, которым многие пренебрегают, ограничиваясь просмотром новостей, регулярное чтение качественной литературы - это активность, вносящая вклад в формирование эмпатии, она позитивно влияет на психические и неврологические процессы.