Дружба и работа: можно ли совмещать

Можно ли дружить с коллегами, дружить с подчиненными или с начальством, стоит ли брать на работу друзей? Разбираемся вместе с ментором по личной стратегии Станиславом Кузавовым

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На работе мы проводим треть своей жизни и от того, насколько комфортно будет нам рядом с коллегами, в рабочем коллективе, во многом зависит и результативность работы. Если гармонии и слаженности нет, то и желания идти на работу, совместно решать какие-то задачи может не быть.

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Идеально, если рабочий коллектив устроен таким образом, что все сотрудники усиливают друг друга, нацелены на достижение общих целей. Это возможно, если каждый занимается своим делом, правильно выбрал свою специальность и направление деятельности, отлично понимает, в каком направлении и как надо двигаться.

Брать ли друзей на работу?

се это важно учитывать руководству, когда оно нанимает сотрудников. Иногда может показаться, что взять на работу друзей, с которыми вы неплохо ладите, будет хорошей идеей. Но результат такого решения не всегда оказывается ожидаемым. И вот, что стоит иметь в виду, когда рабочий процесс и дружеские отношения могут пересечься.

1. Не идите на компромиссы только ради дружбы

Если вы решили взять на работе своего хорошего знакомого, друга или вообще начать с ним общий бизнес, то точно поймите, зачем именно вы это делаете. Не стоит руководствоваться только жалостью, желанием помочь, стремлением спасти. Помните, что вы берете человека в команду и ожидаете от него результативной работы, разделения ваших ценностей. Брать друга на работу только из альтруистических целей точно не нужно.

Аналогично и для подчиненных: если вы уже на момент прочтения вакансии понимаете, что вам она не по душе, то не надо соглашаться на нее только из-за страха того, что ваш отказ повредит вашей дружбе.

2. Не путайте дружбу и работу

Достигать целей и получать значимые результаты можно лишь в тех случаях, когда человек сам заинтересован в том, что он делает или же, если руководству удалось его замотивировать.

Не стоит делать поблажек тем, кто вне работы является вашим другом, не нужно рассчитывать на более лояльное отношение только потому, что с шефом вы знакомы не первый год. Подобные ожидания приведут к тому, что работа будет делаться кое-как, а дружеские отношения станут менее крепкими и вовсе сойдут на нет на фоне придирок, конфликтов и недопонимания.

3. Соблюдайте субординацию

Рабочий процесс состоит из выстроенных определенных образом процессов, соблюдения ряда правил, регламентов, договоренностей. От того, насколько четко они будут выполнены, во многом зависит результат.

С другой стороны, подчиненные должны не бояться совершить ошибку, должны быть готовы пробовать, экспериментировать, развиваться, а в некоторых случаях — даже возразить, высказать свою точку зрения, которая может не совпадать с тем, что думает его непосредственный руководитель.

Нередко дружеские отношения между руководителем и подчиненным мешают нормальной рабочей коммуникации. Начальник может бояться сделать замечание, делегировать какие-то дела, подчиненный может бояться возразить — все это на фоне страха каким-то образом разрушить дружбу. Такого допускать не стоит.

4. Увольнение — не конец дружбы

Ситуации, когда человек понимает, что не хочет работать на этой должности, в этой компании, совсем не редкость. Часто случаются и другие варианты, когда начальник понимает, что этот конкретный сотрудник не слишком хорошо справляется со своими обязанностями. Можно предпринять какие-то действия, которые позволят обойтись без увольнения, но в некоторых случаях расставание оказывается лучшим сценарием для обеих сторон.

Дружба тут тоже может пострадать и даже совсем закончиться, если рабочее и личное будет тесно переплетено. То, какими будут отношения после увольнения, зависит только от того, насколько каждый готов вкладываться в дружеское общение, оно может сохраниться несмотря на не совсем удачную совместную работу.

Дружба в коллективе: помощь или вред работе

Нередко коллеги, которые долго работают вместе, сидят в одном кабинете, ходят на бизнес-ланчи или за кофе, объединены общими проектами, начинают не просто общаться, а дружить по-настоящему. Часто это хорошо сказывается на рабочем процессе — людей объединяют общие интересы, они помогают друг другу, сильнее вовлекаются в проект.

Однако в некоторых случаях такая «кооперация» может стать дестабилизирующим элементом, друзья могут начать скрывать ошибки своих коллег, что скажется на качестве работы. Это вероятно в тех случаях, когда сотрудники не до конца понимают свои задачи, не разделяют ценности и внутреннюю идеологию компании.