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46 минут назад

Как понять, что вашей дружбе конец? Ответьте на три вопроса

Секрет Фирмы

До сих пор переживаете, что перестали общаться с каким-то человеком? Американский психолог Марк Трэверс призвал не переоценивать дружеские отношения и относиться к концу дружбы нормально. Меняются люди, обстоятельства их жизни, поэтому не нужно во что бы то ни стало пытаться вернуть былые отношения. Специалист посоветовал задать себе всего три вопроса, которые помогут понять, стоит ли игра свеч.

Как понять, что вашей дружбе конец? Ответьте на три вопроса
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Итак, в первую очередь Трэверс советует спросить себя: как мой друг реагирует на хорошие новости от меня? Он необязательно должен всегда прыгать от радости, узнав о каком-нибудь вашем успехе. Но если из раза в раз человек отзывается критикой, равнодушием или попыткой откровенно принизить ваши заслуги, то лучше пересмотреть отношения с таким другом.

Второй вопрос: интересуется ли друг или подруга моей жизнью? Наверное, это самый важный вопрос, потому что дружба зачастую рушится из-за безучастности, отсутствия неподдельного интереса к человеку. Все хотят взаимности.

Эксперт посоветовал особенно дорожить отношениями с людьми, которые искреннее интересуются вашей жизнью, переживают за вас и пытаются услышать. Но надо и самому помнить, что игра в одни ворота так или иначе закончится разрывом отношений.

Последний вопрос звучит так: чувствую ли я себя рядом с друзьями самим собой? Если вы поняли, что вам приходится изображать из себя какого-то другого человека, вечно подстраиваться под запросы и ожидания друзей, то стоит задуматься.

Психолог призывал не делать скоропалительных выводов о качестве своей дружбы с тем или иным человеком. От трезвости ваших оценок зависит правильность решения.

Кто-то переживает из отсутствия друзей, а кто-то из-за нежелания вступать в брак. Нормально ли для женщины, к примеру, не хотеть замуж? Ранее ответ на этот вопрос дал популярный психолог Михаил Лабковский.

Психология,Михаил Лабковский,
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