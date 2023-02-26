Что нельзя говорить людям, потерявшим питомца

Остаться без любимого пушистика — настоящее эмоциональное испытание. Когда ваш близкий человек столкнулся с утратой, очень важно быть корректным и подбирать правильные слова. Если вы не хотите сделать знакомому ещё больнее, избегайте фраз, которые могут его ранить.

Фото: Petstory Petstory

«У тебя остались другие питомцы»

Видео дня

Даже если кот или пёс не был единственным любимцем в семье, его утрата всё равно становится горем для хозяина. Каждое животное уникально, и как бы мы ни любили остальных питомцев, они не могут заменить именно этого пушистого члена семьи.

Если у вашего знакомого несколько домашних животных, не говорите ему: «У тебя же остались ещё два кота». Вместо этого лучше проявить сопереживание и выразить надежду, что другие питомцы помогут человеку пережить это трудное время.

«Ты можешь завести нового кота или собаку»

Новый питомец действительно может помочь отвлечься, но для начала человек должен пережить утрату и подготовиться к знакомству с другим животным. Не стоит сразу предлагать знакомому такой вариант. Лучше осторожно поинтересуйтесь, можете ли вы как-то помочь ему справиться с ситуацией.

«Мне не нравилось твоё животное»

Сейчас ваше личное отношение к питомцу точно не стоит озвучивать. Да, у вас не сложились отношения с этим животным, но для другого человека любимец был практически членом семьи. Если в такой непростой момент вы выскажете своё мнение об ушедшем пушистом друге, его хозяину это точно не поможет. Вместо этого вы можете сказать: «Я не представляю, насколько тебе сейчас тяжело. Чем я могу помочь?».

«Ты всё ещё переживаешь?»

У скорби нет чётких временных границ. Кто-то справляется с утратой быстрее, кто-то дольше. И если в первые дни вы точно понимаете состояние своего знакомого, то через несколько недель неудачное напоминание может снова ранить человека. Чтобы этого не случилось, не указывайте на неприятное событие. Можно просто поинтересоваться, как дела у вашего знакомого и как он себя чувствует.

«Я не любитель кошек, так что я не могу тебя понять»

Кого бы ни потерял человек — кошку, собаку, птичку или любимую аквариумную рыбку — услышать такое от друга или коллеги будет неприятно. Если вам сложно понять связь между питомцем и хозяином, постарайтесь просто принять, что человеку сейчас тяжело. Здесь можно действовать по тому же универсальному принципу: спросить, что вы можете сделать, и прислушаться к ответу знакомого. Возможно, он попросит вас побыть с ним, а может, наоборот, предпочтёт остаться наедине со своими переживаниями.

«Твой хвостик сейчас в раю. Уверен, он бежит по радуге»

Если ваш друг сам в это верит, то такая поддержка будет ему приятна. Но если вы в этом сомневаетесь, лучше подобрать другие слова. Человек может сам начать разговор о том, где он сейчас представляет своего питомца, или попросить вас присоединиться к похоронам. Чтобы случайно не навредить скорбящему хозяину неуместной фразой, озвучивайте только то, в чём вы уверены сами. Например, скажите, что ваш знакомый и его питомец были отличными друзьями, и человек обеспечил пушистому другу лучшую жизнь.

«По крайней мере, ему больше не больно»