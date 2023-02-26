Психологи выяснили, какие навыки важны для приема на удаленную работу

Отмечается, что ранее компании отдавали предпочтение кандидатам с высоко развитыми социальными навыками, то есть общительным и дружелюбным. Теперь же их больше интересуют профессиональные компетенции.

Учёные провели два эксперимента. В одном 304 человек изучить резюме кандидатов на удаленную работу и работу в офисе. Оказалось, что для удаленки чаще рекомендовали кандидатов с высокой компетентностью чаще, а не с хорошими социальными навыками. Во втором эксперименте примерно 300 рекрутеров прочитали описание вакансии, а затем выбрали для неё одного из двух представленных кандидатов. Если вакансия была офисной, то рекрутеры выбирали людей с социальными навыками. Если удалённой — то компетентных.