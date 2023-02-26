Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+5° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Какие навыки важны для приема на удаленную работу

Ferra.ru

Психологи из Гронингенского университета в Нидерландах установили, какие навыки важны и не очень при приёме на удалённую работу.

Психологи выяснили, какие навыки важны для приема на удаленную работу
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Отмечается, что ранее компании отдавали предпочтение кандидатам с высоко развитыми социальными навыками, то есть общительным и дружелюбным. Теперь же их больше интересуют профессиональные компетенции.

Учёные провели два эксперимента. В одном 304 человек изучить резюме кандидатов на удаленную работу и работу в офисе. Оказалось, что для удаленки чаще рекомендовали кандидатов с высокой компетентностью чаще, а не с хорошими социальными навыками. Во втором эксперименте примерно 300 рекрутеров прочитали описание вакансии, а затем выбрали для неё одного из двух представленных кандидатов. Если вакансия была офисной, то рекрутеры выбирали людей с социальными навыками. Если удалённой — то компетентных.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий