Стало известно, что низкие люди компенсируют рост враждебностью

Ученые объясняют: для людей низкого роста особенно характерна "темная триада": нарциссизм, макиавеллизм и психопатия. Эти черты личности связаны со склонностью манипулировать, а также с цинизмом, самовлюбленностью и лживостью.

В исследовании участвовали 367 взрослых, которым предложили заполнить анкету, посвященную перечисленным свойствам. Респонденты также рассказали, каков их рост и хотят ли они стать ваше. И рост, и удовлетворенность им были меньше у людей, у которых обнаружилась склонность к психопатии, нарциссизму и макиавеллизму. Наиболее сильной отрицательная корреляция между ростом и нарциссизмом была у мужчин, в то время как другие показатели не зависели от пола респондентов.