Стало известно, что низкие люди компенсируют рост враждебностью

Международная команда психологов под руководством итальянского Падуанского университета выяснила, что невысокие люди часто ведут себя враждебно: таким образом они возмещают недостаток в росте. Соответствующая научная публикация появилась в журнале Personality and Individual Differences.
Ученые объясняют: для людей низкого роста особенно характерна "темная триада": нарциссизм, макиавеллизм и психопатия. Эти черты личности связаны со склонностью манипулировать, а также с цинизмом, самовлюбленностью и лживостью.
В исследовании участвовали 367 взрослых, которым предложили заполнить анкету, посвященную перечисленным свойствам. Респонденты также рассказали, каков их рост и хотят ли они стать ваше. И рост, и удовлетворенность им были меньше у людей, у которых обнаружилась склонность к психопатии, нарциссизму и макиавеллизму. Наиболее сильной отрицательная корреляция между ростом и нарциссизмом была у мужчин, в то время как другие показатели не зависели от пола респондентов.
Ученые предполагают, что такую связь объясняет эволюция. По их словам, когда человек не может быть грозным физически, он становится таковым психологически.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как "вычислить" мужчину с низкой самооценкой.