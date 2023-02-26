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49 минут назад

Психологи обнаружили, что низкие люди компенсируют рост враждебностью

Мира Маркина

Международная команда психологов под руководством итальянского Падуанского университета выяснила, что невысокие люди часто ведут себя враждебно: таким образом они возмещают недостаток в росте. Соответствующая научная публикация появилась в журнале Personality and Individual Differences.

Стало известно, что низкие люди компенсируют рост враждебностью
Фото: PxherePxhere

Ученые объясняют: для людей низкого роста особенно характерна "темная триада": нарциссизм, макиавеллизм и психопатия. Эти черты личности связаны со склонностью манипулировать, а также с цинизмом, самовлюбленностью и лживостью.

В исследовании участвовали 367 взрослых, которым предложили заполнить анкету, посвященную перечисленным свойствам. Респонденты также рассказали, каков их рост и хотят ли они стать ваше. И рост, и удовлетворенность им были меньше у людей, у которых обнаружилась склонность к психопатии, нарциссизму и макиавеллизму. Наиболее сильной отрицательная корреляция между ростом и нарциссизмом была у мужчин, в то время как другие показатели не зависели от пола респондентов.

Почему низкие мужчины – нарциссы: мнение ученых

Ученые предполагают, что такую связь объясняет эволюция. По их словам, когда человек не может быть грозным физически, он становится таковым психологически.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как "вычислить" мужчину с низкой самооценкой.

Психология,
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