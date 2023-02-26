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Психологи выяснили, каким именно женщинам нравятся «плохие парни»

Расхожее мнение о том, что женщинам нравятся "плохие парни" отчасти подтвердилось результатами научного исследования. Правда, с оговорками.

Психологи выяснили, каким именно женщинам нравятся «плохие парни»
© Runews24.ru

Психологи из Университета Западной Австралии провели анкетирование более 1,3 тысяч женщин из 50 стран мира.

Выяснилось (впрочем, вполне ожидаемо), что рисковые, самоуверенные мужчины больше подходят для краткосрочных интрижек. Характерно то, что любительницы таких интрижек как правило не жалуются на здоровье и имеют доступ к качаственному медобслуживанию и контрацептивам. Соответственно, число женщин, предпочитающих "плохих парней", оказалось выше в развитых странах.

Женщины из других групп оказались более склонны к долгосрочным, серьёзным отношениям, для которых выбирают преданных, надёжных мужчин.

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