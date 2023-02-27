Психологи назвали способ справиться с одиночеством

Психологи рассказали, как бороться с ощущением одиночества, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Pensnews. Врачи говорят, что зачастую подобные проблемы уходят корнями в детство.
«Страх одиночества может уходить далеко вглубь семьи, в самое детство, когда взаимоотношения между родителями и детьми дали сбой, в результате которого не произошло сепарации, то есть естественного разделения. Так происходит в семьях, где был рожден только один ребенок, или семьях, где ребенку по различным причинам было предоставлено чрезмерное внимание и опека», – рассказывает психолог Яна Коробейникова.
Из-за того, что в семье человека не научили быть самостоятельным, у него вырабатывается потребность постоянно быть рядом с кем-то. Это приводит к зависимости от людей, а одиночество становится самым страшным кошмаром.
«Страх остаться одному можно преодолеть только благодаря работе со своим сознанием. Когда нас преследуют эти навязчивые мысли, в первую очередь мы думаем о посторонних людях, а нужно перевести все внимание на себя», – рассказывает эксперт.
Научиться быть в гармонии с собой не так просто, как может показатсья. Очень часто без помощи специалиста не обойтись. А из-за того, что болезненное ощущение одиночества зачастую сопровождается депрессией или другими психологическими заболеваниями, без сеансов у психологов не обойтись.