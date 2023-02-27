Психологи назвали способ справиться с одиночеством

«Страх одиночества может уходить далеко вглубь семьи, в самое детство, когда взаимоотношения между родителями и детьми дали сбой, в результате которого не произошло сепарации, то есть естественного разделения. Так происходит в семьях, где был рожден только один ребенок, или семьях, где ребенку по различным причинам было предоставлено чрезмерное внимание и опека», – рассказывает психолог Яна Коробейникова.