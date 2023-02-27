Психолог выделила наиболее опасную форму страхов

Тревожность, недостаток внимания и агрессивность у подростков – результат одной из самых опасных форм страха, на которую следует вовремя обратить внимание. Иначе она может спровоцировать серьезные заболевания, рассказала «ФедералПресс» психолог, сексолог Екатерина Иванова.
В период полового созревания возрастает число страхов несоответствия. Подростки боятся быть непризнанными со стороны ровесников и взрослых, страшатся изменений в своем теле.
Из-за этого появляется неуверенность, а самооценка становится заниженной, объясняет психолог Иванова.
«Подростки нуждаются в психологической защите больше других, так как в пубертатном периоде неразрешимые переживания ведут к появлению новых или усугублению уже имеющихся страхов», – подчеркнула она.
Наиболее опасной формой страха считаются патологические страхи. Из-за них у подростков появляются неврные тики, расстройство сна, навязчивые движения, сложности общения, агрессия, тревожность и недостаток внимания.
«Именно на эту форму страхов важно обратить своевременное внимание, так как она может спровоцировать возникновение довольно серьезных психических заболеваний», – предупредила Иванова.