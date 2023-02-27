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3 часа назад

Психолог выделила наиболее опасную форму страхов

РИА "ФедералПресс"

Тревожность, недостаток внимания и агрессивность у подростков – результат одной из самых опасных форм страха, на которую следует вовремя обратить внимание. Иначе она может спровоцировать серьезные заболевания, рассказала «ФедералПресс» психолог, сексолог Екатерина Иванова.

Психолог выделила наиболее опасную форму страхов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

В период полового созревания возрастает число страхов несоответствия. Подростки боятся быть непризнанными со стороны ровесников и взрослых, страшатся изменений в своем теле.

Из-за этого появляется неуверенность, а самооценка становится заниженной, объясняет психолог Иванова.

«Подростки нуждаются в психологической защите больше других, так как в пубертатном периоде неразрешимые переживания ведут к появлению новых или усугублению уже имеющихся страхов», – подчеркнула она.

Наиболее опасной формой страха считаются патологические страхи. Из-за них у подростков появляются неврные тики, расстройство сна, навязчивые движения, сложности общения, агрессия, тревожность и недостаток внимания.

«Именно на эту форму страхов важно обратить своевременное внимание, так как она может спровоцировать возникновение довольно серьезных психических заболеваний», – предупредила Иванова.

Психология,Екатерина Иванова,
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