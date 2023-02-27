Почему считается, что нельзя отмечать 40 лет

Многие люди предпочитают не отмечать свое 40-летие. В народе принято считать, что это плохая примета и празднование 40 лет может обернуться несчастьем. Но с чем это связано? Выяснял "Рамблер".

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Христиане неслучайно относятся к числу 40 с подозрением – оно нередко встречается в Библии и чаще всего не в самом позитивном контексте. К примеру, 40 дней длилось Великое наводнение во время Великого потопа. Кроме того, именно столько дней Иисус находился на земле после своего воскрешения, а Моисей водил еврейский народ по пустыне на протяжении 40 лет.

Число 40 также присутствует в поминальных обрядах. В христианской традиции принято считать, что на 40-й день душа человека в третий и последний раз предстает перед богом, после чего он решает, куда ей отправиться. Вот почему на 40-й день принято поминать усопших.

На религиозной почве люди начали ассоциировать число 40 со смертью и страданиями, хотя в самой Библии нет информации о том, что 40 лет – опасный возраст.

Помимо прочего, существует мнение, что традиция не отмечать 40-летия пришла из Китая. В этой стране число 4 считается несчастливым, потому что название цифры созвучно со словом "смерть". Вместе с тем сами китайцы считают, что 40-летие не стоит праздновать только мужчинам. А вот женщинам следует воздержаться от празднования 30-летия.