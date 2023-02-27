Психолог перечислил признаки обсессивно-компульсивного расстройства

"Навязчивые мысли могут быть о чем угодно, но часто они связаны со страхом заражения, например, какой-нибудь опасной болезнью, страхами причинения вреда другим людям или потери контроля над ситуацией. Чтобы справиться с этими мыслями, люди с ОКР выполняют повторяющиеся, ритуальные действия или компульсии", – подчеркнул эксперт.