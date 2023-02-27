Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+7° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
16 минут назад

Психолог перечислил признаки обсессивно-компульсивного расстройства

Москва24

Если человек навязчиво перепроверяет вещи или чувствует необходимость повторить определенные действия, то это может быть симптомом обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Об этом "Газете.ру" сообщил клинический психолог Станислав Самбурский.

Психолог перечислил признаки обсессивно-компульсивного расстройства
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Он объяснил, что ОКР является типом панического расстройства, при котором появляются повторяющиеся, нежелательные и навязчивые мысли.

"Навязчивые мысли могут быть о чем угодно, но часто они связаны со страхом заражения, например, какой-нибудь опасной болезнью, страхами причинения вреда другим людям или потери контроля над ситуацией. Чтобы справиться с этими мыслями, люди с ОКР выполняют повторяющиеся, ритуальные действия или компульсии", – подчеркнул эксперт.

Специалист добавил, что при ОКР стоит обратиться за профессиональной помощью. Врач, психиатр или психолог оценят признаки и сформируют план лечения.

"Чтобы справиться с симптомами ОКР, в первую очередь стоит попробовать ведение дневника: записывание мыслей и чувств поможет вам выявить триггеры и шаблоны, которые способствуют появлению симптомов ОКР", – рассказал Самбурский.

Также он порекомендовал делать глубокие дыхательные упражнения в течение нескольких минут каждый день.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий