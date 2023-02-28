Психолог о конфликтах между подростками-неформалами и взрослыми

Причины конфликта между подростками-неформалами и взрослыми раскрыл в беседе с «Мослентой» клинический психолог Роман Мирошкин. Соответствующий разговор состоялся после громкой истории с молодежным объединением, или, как говорят в СМИ, новой субкультурой «ЧВК Редан».

Фото: Мослента Мослента

«Проблема скорее в кризисе поколений, столкновении отцов и детей. Просто есть разница в том, как видят реальность люди разного возраста. Скорее тут есть непонимание и неготовность разделять точку зрения, отличающуюся от каких-то привычных, массовых образцов», — сказал специалист.

Кроме того, по мнению Мирошкина, конфликт может возникать из-за непонимания, которое пугает и вызывает напряжение. Также причины могут скрываться в негативном опыте, полученном сегодняшними взрослыми в подростковом возрасте. Дело в том, что травматизация накладывает свой отпечаток на восприятие окружающего мира, отметил психолог.