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1 час назад

Психолог раскрыл причины конфликта между подростками-неформалами и взрослыми

Мослента

Причины конфликта между подростками-неформалами и взрослыми раскрыл в беседе с «Мослентой» клинический психолог Роман Мирошкин. Соответствующий разговор состоялся после громкой истории с молодежным объединением, или, как говорят в СМИ, новой субкультурой «ЧВК Редан».

Психолог о конфликтах между подростками-неформалами и взрослыми
Фото: МослентаМослента

«Проблема скорее в кризисе поколений, столкновении отцов и детей. Просто есть разница в том, как видят реальность люди разного возраста. Скорее тут есть непонимание и неготовность разделять точку зрения, отличающуюся от каких-то привычных, массовых образцов», — сказал специалист.

Кроме того, по мнению Мирошкина, конфликт может возникать из-за непонимания, которое пугает и вызывает напряжение. Также причины могут скрываться в негативном опыте, полученном сегодняшними взрослыми в подростковом возрасте. Дело в том, что травматизация накладывает свой отпечаток на восприятие окружающего мира, отметил психолог.

Ранее правоохранители возбудили уголовное дело в связи с массовой дракой подростков в одном из московских ТЦ. В потасовке участвовали школьники из «ЧВК Редан». Позже видео с насилием над членами «ЧВК Редан» заполнили сеть после облав в Москве.

Психология,Роман Мирошкин,
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