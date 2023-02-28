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2 часа назад

Что значат цветы, которые подарили на 8 марта

WomanHit.ru

Важен не только сорт цветов, но и их оттенок.

Что значат цветы, которые подарили на 8 марта
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

«Ты сегодня мне принес не букет из алых роз, не фиалки и не лилии…» — песенка, знакомая всем.

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Конечно, женщины радуются любому букету от любимого мужчины, но специалисты считают, что выбранные цветы могут рассказать не только о материальном достатке ухажера или его вкусе, но и об отношении к вам.

Цвет

Про желтые тюльпаны, которые вестники разлуки, помните? Забудьте этот стереотип. Цвет букета имеет значения, но совсем не те, что мы привыкли ему приписывать.

Так, желтые цветы, будь то розы, подсолнухи или тюльпаны, чаще всего мужчины выбирают для женщины, с которой их связывают платонические отношения: для сестры, подруги детства или той, что еще не ответила на его симпатию взаимностью.

Оранжевые цветы говорят о том, что мужчина хочет подарить вам яркое настроение, праздник. А нежные розовые о робости и романтических чувствах ухажера, красные — о страсти и желании.

Белые цветы мужчины выбирают для женщин, с которыми их связывают крепкие отношения. А синие и фиолетовые говорят о верности ухажера.

Что в букете?

В разных странах у цветов свое значение: так, хризантемы на Востоке — символ скорби, но в европейской культуре она считается знаком благородства и чистоты. Поэтому ориентироваться стоит на более привычные традиции.

Так, роза для большинства символизирует любовь и страсть. Тюльпан — восхищение, лилия — возвышенные намерения партнера. Мимозу дарят тем, к кому испытывают тихую нежность, а ромашка — стремление подчеркнуть чистоту девушки, ее благородство.

Кстати, многие считают, что гвоздика — цветок скорби. Но флористы считают, что она символизирует спокойную, устоявшуюся любовь и верность партнеров друг другу.

Какие цветы дарить любимым женщинам?

Букеты на 8 марта покупают не только мужчины, но и женщины, ведь так хочется порадовать маму, бабушку, сестренку и лучшую подругу. Для юной девушки выбирайте легкие букеты из полевых или сезонных цветов, такой вариант подчеркнет ее нежность. Дочке или племяннице можно подарить букет розовых или белых тюльпанов, а старшим родственницам, например, бабушке, подойдет букет из хризантем, астр, гладиолусов. Лучшая подруга порадуется ярким, жизнерадостным герберам или подсолнухам, они напомнят о веселых моментах, которые вы переживали вместе.

Психология,
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