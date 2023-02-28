10 привычек, которые выдают несчастных людей

В погоне за счастьем мы порой не замечаем, как сами его и отталкиваем. Нет ли у вас привычек несчастных людей? Проверьте себя!

Фото: Super.ru Super.ru

Привычка жаловаться

Видео дня

Все мы время от времени ищем понимания и сочувствия. Но это не повод каждому собеседнику в красках расписывать свои проблемы. Снять груз с души можно и более экологичным способом, не растеряв друзей, которые устали от вечного нытья. Попробуйте делиться не проблемами, а способами их решения и планами по разрешению ситуации — так вы сможете получить реальную поддержку и будете слыть волевым человеком, а не вечно страдающим брюзгой.

Привычка жить чужим умом

Важность дельного совета от знающего человека сложно переоценить. Но совет — не руководство к действию, а возможность увидеть ситуацию со стороны. Решение в любом случае остается за вами. Это касается и способности не следовать слепо социальным штампам и не прогибаться под давлением общества. Последовательность «университет — брак — ребенок» подходит далеко не всем. Казалось бы, что может быть проще — сформулировать свои желания, но часто главная проблема заключается в том, чтобы понять, чего хочется именно вам.

Привычка говорить, но не делать

Как бы ни хотелось верить в марафоны желаний, жизнь меняют реальные дела, а не пустые разговоры. Люди, чьи планы ограничиваются фантазиями, как правило, несчастны. Ведь сравнение с теми, кто что-то делает, всегда будет в пользу этих деятельных людей. Хотите стать кондитером — пора печь бисквит, подкастером — включайте диктофон. Никто не стал профи в одну секунду, главное — начать.

Привычка недооценивать себя

Наверняка вы встречали людей, которые в ответ на похвалу сделают все, чтобы убедить вас в собственной никчемности. А может, вы и сами любите приуменьшать свои достоинства? Добровольный отказ от лидерских позиций, конечно, снимает с вас ответственность, но к счастью не ведет. Счастливые люди способны оценить по достоинству себя и других. А здоровая реакция на похвалу — благодарность. Расслабьтесь: то, что ваши сильные стороны заметили, ни к чему вас не обязывает.

Привычка ждать хороших времен

Людям всегда кажется, что им не хватает ресурсов. Поэтому миллионеры и мечтают стать миллиардерами. Но если поменяется масштаб желаний, проблем меньше не станет. Осмотритесь: возможно, у вас уже есть то, что может сделать вас счастливее здесь и сейчас. Многие вещи мы словно по инерции храним «на особый случай»: хрустальный сервиз, дорогие туфли... Вещи, которыми вы не пользуетесь, только захламляют пространство. Не переживайте за их сохранность — будут и другие.

Привычка перекладывать ответственность

Не секрет, что отрицательный результат — тоже результат. Получили опыт, сделали выводы, идем дальше. Если вам постоянно кажется, что во всех бедах и проблемах всегда виноват кто-то другой или даже что-то другое, это не так. Счастливые люди тоже сталкиваются с трудностями, но они знают: неудача — это новые знания во имя будущего успеха, а не повод расстраиваться и искать, на кого бы повесить собственные ошибки.

Привычка жалеть о прошлом

Постоянное сожаление о прошлом мешает жить настоящим и смотреть в будущее. Проигрываете в голове события минувших лет и мысленно строите альтернативные вселенные? Куда полезнее планировать дальнейшую жизнь! Но если воспоминания не дают покоя, попробуйте составить список проблемных ситуаций на бумаге и ответить на следующие вопросы. Почему для вас важна эта ситуация? Могли бы вы поступить по-другому? Что нужно предпринять, чтобы этого не повторилось? Чему вас научило произошедшее? Зафиксируйте ответы — будет меньше соблазна без конца прокручивать травматичные образы в голове.

Привычка искать забвения

Большинство несчастных людей ищут возможности забыться хотя бы на время, прибегая к перееданию, алкоголю и другим «развлечениям», которые могут нанести урон не только здоровью, но и репутации. Рано или поздно придется встретиться с проблемами лицом к лицу, и зависимость уж точно не поможет стать счастливее — только усугубит ситуацию.

Привычка жить не по средствам

Когда кредиты и кредитки может получить любой, велик соблазн приобрести то, что вам не так уж нужно, и на несколько лет испортить себе жизнь. Помните, что проценты капают и на долги, и на накопления, поэтому быть в плюсе как минимум выгодно. Добавим сюда чувство защищенности и уверенность в завтрашнем дне — невозможно быть счастливым, когда вы всем должны. Распрощайтесь с долгами, и деньги будут работать на вас!

Привычка завидовать