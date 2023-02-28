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2 часа назад

Вот как вы можете восстановиться после выгорания: пять способов

Ferra.ru

Существует множество причин, по которым вы можете столкнуться с выгоранием. Зависит это от самого человека и от того, как на него влияет работа. Но есть также способы восстановления после такого состояния.

Вот как вы можете восстановиться после выгорания: пять способов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Представители клиники Майо отмечают, что факторами выгорания могут стать неблагополучная среда на работе, неопределённые ожидания от работы, дисбаланс между личной жизнью и работой. Усугубить ситуация может и пандемия.

Восстановление после выгорания может быть разным. Всё зависит от ваших особенностей и от того, какие методы вы считаете полезными. Вот несколько идей для восстановления.

Поддержка коллег. Если у вас на работе есть кто-то, с кем вы можете поговорить, то это очень хорошо. Благодаря этому вы будете чувствовать себя не так одиноко.

Переключение контроля. Если какие-то дни или недели вам даются сложно, то постарайтесь по возможности изменить части расписания для соблюдения баланса.

Оставление работы на работе. Поймите, что ваше рабочее «я» - это не всё ваше «я» и найдите способы реализовать себя в других жизненных аспектах.

Поиск навыков совладания. Например, это может быть медитация, физические упражнения, массаж, ведение дневника.

Получение помощи. Медицинской, психологической и т.п.

Психология,
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