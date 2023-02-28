Вот как вы можете восстановиться после выгорания: пять способов

Существует множество причин, по которым вы можете столкнуться с выгоранием. Зависит это от самого человека и от того, как на него влияет работа. Но есть также способы восстановления после такого состояния.
Представители клиники Майо отмечают, что факторами выгорания могут стать неблагополучная среда на работе, неопределённые ожидания от работы, дисбаланс между личной жизнью и работой. Усугубить ситуация может и пандемия.
Восстановление после выгорания может быть разным. Всё зависит от ваших особенностей и от того, какие методы вы считаете полезными. Вот несколько идей для восстановления.
Поддержка коллег. Если у вас на работе есть кто-то, с кем вы можете поговорить, то это очень хорошо. Благодаря этому вы будете чувствовать себя не так одиноко.
Переключение контроля. Если какие-то дни или недели вам даются сложно, то постарайтесь по возможности изменить части расписания для соблюдения баланса.
Оставление работы на работе. Поймите, что ваше рабочее «я» - это не всё ваше «я» и найдите способы реализовать себя в других жизненных аспектах.
Поиск навыков совладания. Например, это может быть медитация, физические упражнения, массаж, ведение дневника.
Получение помощи. Медицинской, психологической и т.п.