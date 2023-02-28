Ученые высчитали время, когда человека лучше не трогать — он зол как собака

Британские исследователи пришли к выводу, что люди в целом стрессуют из-за одних и тех же проблем. Долго приходится стоять в пробках, пачкают одежду, не слышат звонок будильника, опаздывают на работу, не находят места на парковке и т. д. Специалисты даже высчитали точное время суперстресса, когда человека лучше вообще не трогать. И это раннее утро, между прочим. Учёные считают, что с этим отлично помогают справиться мемы и смешные видосы на работе.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Как написал портал Onet.pl, самый большой стресс люди переживают в 7:23 утра, то есть когда многие едут на работу. Именно поэтому так часто можно наблюдать ругань в общественном транспорте в час пик. К примеру, бабушки с тележками становятся особенно грозными и готовы смести всех на своём пути. А что? Они тоже стрессуют вообще-то. Место под солнцем в автобусе по выслуге лет не получишь.

Кстати, пик стресса у женщин наступает раньше, чем у мужчин. Объясняется это тем, что женщинам обычно приходится вставать первыми, дабы приготовить еду, собрать детей в детсад или школу и привести себя в порядок перед работой.

И вот приходит человек весь такой злой и недовольный на работу. Как вести себя нормально с коллегами? Как быть продуктивным? Хорошая новость в том, что своё эмоциональное состояние можно нормализовать довольно быстро. Достаточно отвлекаться время от времени на всякие глупости вроде просмотра милых видео или смешных мемов.