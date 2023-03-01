Задобрить дракона: что подарить свекрови на 8 марта

Этот праздник может стать отличным поводом улучшить ваши отношения.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Отношения с этой женщиной могут быть очень разными, но 8 марта — отличный повод, чтобы сделать их немного теплее.

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Если дарить подарок совсем не хочется, то вспомните, что именно она родила и воспитала вашего любимого мужчину.

Конечно, универсальных идей подарка для свекрови не может существовать, а ориентироваться можно на характер мамы супруга, ее привычки и хобби.

Для строгой и собранной

Если у свекрови десятки планов на день, идеальная чистота дома, а ее вещи выглядят так, словно она только что купила их, можно подарить женщине то, что облегчит ее насыщенную жизнь. Присмотритесь к стильным планерам в твердой обложке, умную колонку, чтобы свекровь могла голосом создавать воспоминания, билеты на мастер-класс ее любимого коуча или удобную сумку с вместительными отделениями.

Если свекровь занимается спортом и следит за здоровьем, можете приобрести для нее фитнес-браслет. Он позволит отслеживать активность, узнавать пульс и давление. При этом сейчас в ассортименте множество недорогих моделей.

Для уютной и заботливой

Женщина, которая посвящает все время семье, занимается бытом и обожает колдовать на кухне, оценит подарки, связанные с домом. Пусть ее гнездышко, свитое с такой любовью, станет еще комфортнее. Порадуют свекровь новый комплект постельного белья, набор вместительных баночек для специй, чай и прочих сыпучих продуктов, декоративные подушки. Можете выбрать стильный, но уютный домашний костюм, в котором удобно и отдыхать, и выполнять бытовую работу.

Для стильной

Женщина, которая следит за внешним видом, оценит то, что сделает ее образ еще ярче. Ювелирные украшения: серьги, браслеты, брошки — все это порадуют маму мужа. А если хочется подарить впечатления, сводите свекровь на массаж, к косметологу, а затем визажисту. Пусть новое отражение в зеркале вдохновит ее и зарядит энергией. А еще любая мама будет рада вниманию сына, который так быстро стал взрослым и теперь не часто уделяет ей время.