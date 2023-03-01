Ученые: секстинг связан с психическими проблемами

"Женщины в четыре раза чаще, чем мужчины, сообщают о получении таких сообщений без согласия. Многие говорят, что им нравится секстинг по обоюдному согласию, и они чувствуют, что это придает им сил и укрепляет уверенность в себе. Однако отсутствие согласия может привести к чувству насилия и неловкости ", – отметили исследователи.