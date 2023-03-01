Ученые: секстинг связан с психическими проблемами

Секстинг (виртуальный секс по переписке) связан с депрессией, беспокойством, проблемами со сном и компульсивным сексуальным поведением, выяснили ученые из Техасского технического университета.
Психологи опубликовали исследование в журнале Cyberpsychology, Behavior и Social Networking. Ученые набрали выборку из более 2 тыс. человек, которые прошли опрос о секстинге, а также состоянии психического здоровья.
В результате анализа полученных данных ученые установили, что около 76% испытуемых занимались секстингом.
Участники, которые только отправляли (но не получали) подобные сообщения, чаще жаловались на депрессию, тревогу, а также проблемы со сном.
"Женщины в четыре раза чаще, чем мужчины, сообщают о получении таких сообщений без согласия. Многие говорят, что им нравится секстинг по обоюдному согласию, и они чувствуют, что это придает им сил и укрепляет уверенность в себе. Однако отсутствие согласия может привести к чувству насилия и неловкости ", – отметили исследователи.
Ученые также установили связь между секстингом, употреблением марихуаны и компульсивным сексуальным поведением. Оно включает повторяющиеся, навязчивые сексуальные фантазии и стереотипные формы выражения сексуальности, и имеет сходство с навязчивыми состояниями при обсессивно-компульсивном расстройстве.
В будущем авторы планируют повторить исследование на более крупной выборке, чтобы проверить полученные результаты.