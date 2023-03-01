Какие цветы лучше всего дарить весной

Совсем скоро в мире будут отмечать всеми любимый Международный женский день. В этот праздник мужчины дарят цветы дамам своего сердца. Выпускница Международной школы флористов и дизайнеров «Николь» Анастасия Кузьмина рассказала «ФедералПресс», какие цветы лучше всего выбирать весной.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Все весенние цветы вызывают интерес. И это не только тюльпаны, но и ирисы, ранункулюсы, нарциссы, геоцинты и т.д», – отметила флорист.

По словам Кузьминой, в последнее время большим спросом пользуются цветущие ветки магнолии и вишни, похожие на сакуру. Для букета мужчины чаще всего выбирают цветы красных оттенков. Однако существуют и весенние тона.

«Это пастельные тона. Когда в цвете присутствует разбеленность. Потому что весна это пробуждение. Светложелтый – активный цвет пробуждения», – отмечает флорист.

В трендах цвет «коралблок», когда в одном букете группа красных, желтых и голубых цветов, или «моносочетание» – один цвет с разными его оттенками.