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3 часа назад

Психолог рассказал, как улучшить память

Клопс.Ru

Чтобы улучшить память, необходимо работать над выстраиванием новых нейронных связей. Об этом «Клопс» рассказал психолог Евгений Ипатов.

Психолог рассказал, как улучшить память
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

«Нужно делать то, с чем раньше никогда не сталкивался, например, начать учить китайский язык. Мозгу важно совершать действия, которые были непонятными, тогда он будет развиваться, а память улучшаться», — рассказал специалист.

Психолог также рекомендовал подкреплять мозг ноотропами. Получить их можно в любой аптеке. Рецепт не потребуется.

«Это выведенный в прошлом веке препарат, который улучшает нейронные связи в коре головного мозга. Они по-разному называются, один из них — глицин. Психиатры называют ноотропы витаминками для мозга», — говорит психолог Евгений Ипатов.

Можно учить стихи, но важно понимать, что это имеет смысл ровно до тех пор, пока процесс кажется трудным.

Психология,
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