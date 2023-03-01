Психолог рассказал, как улучшить память

Чтобы улучшить память, необходимо работать над выстраиванием новых нейронных связей. Об этом «Клопс» рассказал психолог Евгений Ипатов.
«Нужно делать то, с чем раньше никогда не сталкивался, например, начать учить китайский язык. Мозгу важно совершать действия, которые были непонятными, тогда он будет развиваться, а память улучшаться», — рассказал специалист.
Психолог также рекомендовал подкреплять мозг ноотропами. Получить их можно в любой аптеке. Рецепт не потребуется.
«Это выведенный в прошлом веке препарат, который улучшает нейронные связи в коре головного мозга. Они по-разному называются, один из них — глицин. Психиатры называют ноотропы витаминками для мозга», — говорит психолог Евгений Ипатов.
Можно учить стихи, но важно понимать, что это имеет смысл ровно до тех пор, пока процесс кажется трудным.