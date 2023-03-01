Психолог перечислила признаки травмирующего самого себя человека

Люди с низкой самооценкой постоянно сравнивают себя с другими, причем не в свою пользу. Эту и другие привычки человека, который постоянно психологически травмирует сам себя, «Ленте.ру» назвала психолог Елена Ярикова.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По ее словам, многие ее пациенты пытаются найти в ближайшем окружении абьюзера — человека, который их обижает и заставляет чувствовать себя неполноценными, и избавиться от него, чтобы почувствовать себя лучше. Однако, объяснила она, очень часто человек становится абьюзером по отношению к самому себе. Моральное подавление, обесценивание, унижение — все это характерные признаки психологического давления, которые человек проявляет не в сторону кого-то другого, а по отношению к себе.

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Обесценивание достижений

Частая критика и недовольство собой является первым признаком абьюза и саботажа собственных возможностей, пояснила Ярикова. «Могла и лучше», «Это точно не про меня», «Есть и поумнее», «Она/ он лучше бы с этим справились» — такая позиция рождает не только низкую самооценку и неверие в собственные силы, но и заставляет отказываться от интересных возможностей и перспектив.

Позиция жертвенности

Неуверенность в себе рождает беспомощность и безысходность, предупредила психолог. Человек вынужден жить по тем правилам, которые ему навязывают другие, ведь самостоятельно он не может отстоять свою правоту и очертить личные границы. Из-за этого он постоянно ставит чужие интересы выше своих, из-за чего в итоге и страдает.

Болезненные отношения

Психолог отметила, что человеку с низкой самооценкой и перекошенной системой ценностей сложно построить здоровые отношения. Как правило, люди, которые внутренне себя ругают и недооценивают, строят отношения с теми, кто прогибает их под себя, или с людьми с зависимостями, предупредила она.