Как общаться на работе, чтобы добиваться желаемого

Средняя продолжительность рабочего времени в России — 40 часов в неделю. Почти треть жизни мы проводим, решая рабочие задачи и… общаясь с коллегами.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Поэтому в комфортных отношениях в коллективе кроется большая часть нашего гармоничного состояния в целом.

Видео дня

Безотказно работающими правилами рабочих коммуникаций поделилась специалист по коммуникациям Марина Домбровская.

Благодарность

Благодарите людей за любую работу и помощь вам: это запоминается и производит впечатление. В веренице дел и большой загруженности легко забыть об элементарном «спасибо», но это очень бьет по отношениям в команде.

Просьбы также лучше оформлять вежливо и корректно. Фразу «сделай» лучше заменить хотя бы на «тебя не затруднит сделать это?». Суть вашей просьбы не меняется, а вот атмосфера в команде — очень даже. Люди формируют свое отношение к вам не по тому, что вы им говорите, а по тому как вы это делаете.

Четкие договоренности

Обсуждайте все детально, любую устную договоренность лучше подкреплять письменной. Например, после созвона с коллегой, где вы обсуждали планы на неделю, можно отправить небольшое резюме встречи, чтобы у вас было письменное подтверждение принятых решений. Так у вас будут аргументы, если кто-то что-то перепутает или неправильно запомнит.

Важно, чтобы каждая сторона, понимала, что конкретно значит каждая договоренность.

Факты + предложения

Постройте коммуникацию по сложным вопросам по принципу: факт + предложение. Например, сорвалась поставка товара (факт), я предлагаю решить это, обратившись к другому подрядчику (предложение). Такой формат сократит ваш диалог едва ли не наполовину, а вы сможете произвести впечатление на начальство своим аналитическим складом ума.

Важный момент — это правило работает обоюдоостро: руководитель общается так с сотрудниками, сотрудники — с начальством и между собой. Если вы как руководитель пишете с абстрактными вопросами в 3 часа ночи, то будьте готовы, что вашей команде это не понравится.

Чувства коллег

Главное в рабочих коммуникациях — не то, что вы говорите, а то, какие эмоции и чувства остаются у людей после общения с вами. Поэтому не забывайте о простых вещах вроде улыбки, приветливой интонации и банальной вежливости. В личном общении поддерживайте контакт глаз.

Не принимайте решения в коридоре

Для всех видов деловых коммуникаций есть свое время и место. Не стоит договариваться о рабочих моментах на бегу в коридоре или на неформальном ужине. Если же вы договорились о чем-то рабочем не на работе, то не удивляйтесь, если кто-то что-то забудет.

Празднование успеха

Если вы находитесь в позиции начальства — обращайте внимание на достижения, хвалите и мотивируйте сотрудников. Работник перевыполнил план — выразите благодарность, скажите пару теплых слов. Это многократно повышает вовлеченность. Обратный момент с недоработками: ошибки могут анализироваться вместе, но они не должны становиться единственной темой рабочих коммуникаций.

В случае, если в вашем прямом подчинении никого нет, возьмите себе за правило: заметили, что кто-то из коллег хорошо справился — напишите или выскажите свой комплимент, это поможет наладить контакт, но важно соблюдать баланс и не влезать в работу человека.

Спрашивайте мнение

Для людей нет ничего приятнее высказывания своего самого ценного мнения. Вы можете попросить совета у коллеги или узнать его мнение и опыт по какому-то вопросу — если вы будете иногда это делать, вас запомнят как хорошего собеседника и приятного человека. Единственное, мы не просим решить за вас вашу проблему, а скорее интересуемся мнением. Человеку не должно быть сложно вам ответить.