Амбиверт: кто это, характеристики и признаки

Термин «амбиверт» появился в современной психологии относительно недавно. Однако еще знаменитый Карл Юнг предполагал, что между экстравертами и интровертами существует нечто промежуточное. Чтобы понять, кто такой амбиверт, достаточно знать его характеристики и быть хотя бы немного внимательным к людям.

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«Рамблер» рассказывает, по каким признакам можно отличить амбиверта, в чем их сильные и слабые стороны и как быть, если этот амбиверт – вы сами.

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Теория Юнга

Термина «экстраверсия» и «интроверсия» были введены знаменитым швейцарским психиатром и педагогом Карлом Густавом Юнгом. И хотя он не дал четких критериев для определения этих понятий, они стали использоваться и другими специалистами как в научной сфере, так и в практической.

По Юнгу, экстраверсия проявляется в том, что жизненная энергия человека (или либидо) направляется во внешний мир. Экстраверт активно взаимодействует с окружающим его миром и людьми и получает от этого удовольствие. Интроверт же, наоборот, в большей степени погружен в свой внутренний мир, а общение с внешним миром и людьми ему дается с некоторым усилием. Если экстраверт тратит энергию и направляет ее во внешний мир, то интроверт энергию предпочитает накапливать и направлять в мир внутренний.

Другой ученый-психолог Ганс Айзенк дополнил развил теорию экстраверсии и интроверсии. Он отметил, что экстраверты получают энергию от общения и взаимодействия с внешним миром, а интроверты, наоборот, тратят, а восполняют запасы энергии, оставаясь наедине с собой.

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Кто такой амбиверт

Итак, разбираемся, кто такой амбиверт! С латыни слово «амби» переводится как «оба. Это значит, что амбиверт – это человек, который сочетает в себе черты интроверта и экстраверта одновременно, а проявляет он их в зависимости от ситуации в идеальном случае или в зависимости от своего эмоционального состояния, настроения и других факторов.

Характерные черты амбиверта

Чтобы вычислить амбиверта в своем окружении, просто обратите внимание на поведение человека на различных мероприятиях. Кстати, таким человеком вполне можете оказаться вы сами.

Амбиверты могут быть в центре внимания всей компании, а спустя пять минут уйти в себя и отстраниться от всех.

Менять свое мнение нормально для амбиверта, это может зависеть от его эмоционального состояния в конкретный момент.

Амбивертам жизненно необходимо менять источники получения энергии: с внешних на внутренние и в обратном порядке.

Это очень начитанные и эрудированные люди, которые не упустят возможность продемонстрировать свой интеллект.

С амбивертами приятно и интересно общаться, они могут поддержать массу тем.

Еще одна важная черта – умение управлять ситуацией. Причем амбиверты делают это так, чтобы извлечь для себя пользу.

Знакомясь с новыми людьми, амбиверты могут производить разное впечатление. Одним они покажутся тихонями, а другим душой компании, здесь все зависит от того, как проявит себя в момент знакомства амбиверт.

Амбиверты обдумывают свои мысли и легко могут подстраиваться под ситуацию. А круг общения формируют очень внимательно, полагаясь на свою интуицию.

Какие профессии подходят амбивертам

Выбор профессии должен учитывать психологические качества амбиверта. Все же такой человек не сможет долго общаться с большим количеством людей, иначе будет обеспечена быстрая утомляемость, усталость и раздражительность. Профессию придется сменить, чтобы чувствовать себя на своем месте. Поэтому будущую работу нужно выбирать внимательно. Совсем исключать общение с людьми не нужно, но оно может быть дозированным. Потенциал амбиверта отлично раскроется в сфере торговли, обслуживания, организации выставок, концертов, фестивалей и других мероприятий. Кстати, у амбивертов есть все шансы на успех в бизнесе, если они задумают открыть свое дело.

Список подходящих профессий:

продавцы и менеджеры по продажам,

работники отдела кадров, занимающиеся поиском новых сотрудников,

работники биржи,

социальные работники,

организаторы мероприятий,

торговые посредники,

политики, дипломаты.