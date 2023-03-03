Амбиверт: кто это, характеристики и признаки

Термин «амбиверт» появился в современной психологии относительно недавно. Однако еще знаменитый Карл Юнг предполагал, что между экстравертами и интровертами существует нечто промежуточное. Чтобы понять, кто такой амбиверт, достаточно знать его характеристики и быть хотя бы немного внимательным к людям.
«Рамблер» рассказывает, по каким признакам можно отличить амбиверта, в чем их сильные и слабые стороны и как быть, если этот амбиверт – вы сами.
Термина «экстраверсия» и «интроверсия» были введены знаменитым швейцарским психиатром и педагогом Карлом Густавом Юнгом. И хотя он не дал четких критериев для определения этих понятий, они стали использоваться и другими специалистами как в научной сфере, так и в практической.
По Юнгу, экстраверсия проявляется в том, что жизненная энергия человека (или либидо) направляется во внешний мир. Экстраверт активно взаимодействует с окружающим его миром и людьми и получает от этого удовольствие. Интроверт же, наоборот, в большей степени погружен в свой внутренний мир, а общение с внешним миром и людьми ему дается с некоторым усилием. Если экстраверт тратит энергию и направляет ее во внешний мир, то интроверт энергию предпочитает накапливать и направлять в мир внутренний.
Другой ученый-психолог Ганс Айзенк дополнил развил теорию экстраверсии и интроверсии. Он отметил, что экстраверты получают энергию от общения и взаимодействия с внешним миром, а интроверты, наоборот, тратят, а восполняют запасы энергии, оставаясь наедине с собой.
Итак, разбираемся, кто такой амбиверт! С латыни слово «амби» переводится как «оба. Это значит, что амбиверт – это человек, который сочетает в себе черты интроверта и экстраверта одновременно, а проявляет он их в зависимости от ситуации в идеальном случае или в зависимости от своего эмоционального состояния, настроения и других факторов.
Чтобы вычислить амбиверта в своем окружении, просто обратите внимание на поведение человека на различных мероприятиях. Кстати, таким человеком вполне можете оказаться вы сами.
Выбор профессии должен учитывать психологические качества амбиверта. Все же такой человек не сможет долго общаться с большим количеством людей, иначе будет обеспечена быстрая утомляемость, усталость и раздражительность. Профессию придется сменить, чтобы чувствовать себя на своем месте. Поэтому будущую работу нужно выбирать внимательно. Совсем исключать общение с людьми не нужно, но оно может быть дозированным. Потенциал амбиверта отлично раскроется в сфере торговли, обслуживания, организации выставок, концертов, фестивалей и других мероприятий. Кстати, у амбивертов есть все шансы на успех в бизнесе, если они задумают открыть свое дело.
Список подходящих профессий: