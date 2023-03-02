2 способа сэкономить на цветах к 8 Марта

"Способа сэкономить тут только два. Первый – это заказать цветы к празднику заранее, в двадцатых числах февраля. Но, поскольку март уже начался, с этим вы опоздали. Если покупать сейчас, то будет дешевле, чем в праздник, но не сильно", – подчеркнул эксперт.