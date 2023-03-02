Как провести 8 марта, если вы остались в одиночестве

Устройте идеальный день, посвященный только себе.

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Вовсе не обязательно грустить о том, что 8 марта вы остались в одиночестве, ведь праздник можно устроить для себя самой.

Видео дня

Пока мужчины суетятся, пытаясь придумать подарок для избранниц, вы можете провести идеальный день, который потом будете вспоминать с особым теплом.

День лени

Когда вы по-настоящему позволяли себе отдохнуть весь день? Не выходить из дома, не заниматься готовкой или уборкой. Вспомните, наверно, у вас есть целый список видео, фильмов и сериалов, на которые постоянно не хватает времени.

Пусть 8 марта станет днем лени. Закажите любимую еду, смотрите кино, не заправляйте постель. Иногда пауза нужна даже самым активным и трудолюбивым девушкам. В честь праздника забудьте о диете, прихватите в кровать шоколадку, бургер или китайскую еду. На следующий день вы почувствуете себя отдохнувшей и счастливой.

День красоты

У этого варианта праздника есть два сценария. Вы можете отправиться в салон красоты, сходить в бассейн, на массаж, посетить косметолога или попробовать новый вариант укладки и макияжа. А можно устроить спа-ритуал прямо дома: для начала наберите ванну с солью или пеной того аромата, который вам особенно нравится, включите расслабляющую музыку и зажгите свечи.

Пусть процедура будет полезна не только для тела, но и для души. Нанесите на волосы питательную маску, а после ванны отшелушите кожу с помощью скраба, воспользуйтесь увлажняющим муссом или кремом для тела, сделайте очищающую маску для лица. Позаботьтесь о ножках и руках, воспользовавшись довольно жирными питательными кремами, ведь после зимы кожа может быть сухой.

День шопинга

Разберите гардероб. Вам нравится каждая вещь? Если нет, отдайте их знакомым или просто выбросите. Продумайте несколько классных образов на весну и отправляйтесь на шопинг. Станьте для себя персональным стилистом, выбирайте не просто приглянувшиеся наряды, а те, что будут идеально сочетаться друг с другом. Так вы создадите практичную капсулу, с которой можно выглядеть по-разному, не потратив много денег. А после магазинов одежды загляните в книжный, чтобы провести вечер с новой историей, или купите пару новых аксессуаров, а может, самую симпатичную кружку, из которой так приятно утром будет пить кофе.

День планов