Как понять себя с помощью техники «Падающая стрела»

Довольно часто мы ведём себя не так, как сами этого хотим. Нередко реагируем на что-то или на кого-то не так, как хотели бы реагировать.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Боимся того, чего не следовало бы бояться.

Видео дня

Выбираем себе в друзья или в партнёры тех, с кем на самом деле не хотели бы проводить вместе время или понимаем, что это общение не имеет никаких перспектив.

Относимся к другим или к себе так, как не хотели бы относиться. Короче говоря, часто попадаем в ситуации, когда «головой всё понимаем, но сделать ничего не можем».

Знакомо? Давайте разбираться.

Причины такого поведения

Понятно, что эта тема не одной статьи и даже не одной консультации, но тем не менее я попробую обозначить наиболее важные моменты.

Во-первых, стоит учитывать, что мозг экономит энергию, но при этом старается сделать для нас мир понятным и простым. Для этого он использует так называемый интерпретатор, задача которого состоит в том, чтобы упростить понимание окружающего нас мира.

Для этого интерпретатор «использует» когнитивные ошибки — особенности оценки, восприятия и обработки поступающей информации.

сверхобобщение;

чёрно-белое мышление;

чтение мыслей;

предсказывание будущего;

фильтрация;

катастрофизация;

долженствование и многое другое. Самые распространённые из них это:

Во-вторых, у каждого из нас есть период детства (примерно 3-5 лет), когда наш мозг ищет ответ на вопрос: «Какой я?» В этот период психика ребёнка определяет его личность.

При этом несформированный мозг ребёнка не в состоянии адекватно оценить ситуации, дать им максимально объективную оценку, проанализировать все имеющиеся факты, и в связи с этим часто неверно формирует понимание «какой я».

Для этого требуется развитое критическое мышление, которое формируется благодаря упорной работе со своим мышлением.

Критическое мышление присуще далеко не всем взрослым, не говоря уже о детях.

В-третьих, мы живём и формируемся в конкретной среде, которая определяет наше восприятие себя и других. Наше окружение: семья, учителя, друзья оказывают воздействие на нашу личность, на нашу оценку самих себя через то, как нас оценивают и воспринимают другие.

В-четвёртых, наше сознание имеет ограниченную оперативную память и не может одновременно удерживать более трёх элементов ситуации или фактов. Это означает, что основная часть нашего мышления нами не осознаётся, но его нельзя игнорировать.

Все эти факторы (и не только они) создают условия для формирования глубинных убеждений про нас, о которых мы даже не подозреваем.

Пример из практики

Приведу неординарный пример из своей практики, который наглядно показывает, что не только негативный опыт может мешать нам в дальнейшей жизни.

Маленькой Ане (имя и некоторые детали изменены) в детстве всегда говорили, какая она красивая.

В какой-то момент мозг Ани «пришёл к выводу», что окружающие её любят не просто так, а только за то, что она красивая. Значит: «Меня нельзя просто любить!»

Из этого убеждения мозг «сделал» ещё вывод: «Но если я буду красивой — меня будут любить». (Примерно по такому же принципу мозг может сделать выводы, если нас хвалят за хорошие отметки в школе, за то, что мы поддерживаем чистоту и т. п. Так часто бывает, когда мозг не чувствует безусловной любви и принятия, а «видит» любовь за что-то).

В силу возраста маленькая Аня не смогла оценить правильность таких суждений.

По мере взросления её мозг смотрел на отношения людей к ней и друг к другу через призму «красоты», при этом у неё была включена фильтрация, когда то, что совпадало с этой концепцией, принималось в качестве доказательств своей правоты, а остальное просто игнорировалось.

В эти «игры разума» у нашей героини подключились и другие когнитивные искажения.

Повзрослевшая Аня уже не помнила всех событий детства, но при этом где-то на подкорке была чётко уверена в том, что если она будет красивой, то её будут любить.

Более того, исходя из своего же постулата, Аня выбирала симпатичных парней, рассчитывая на долгие и крепкие отношения. Но каждый раз отношения прекращались, и Аня никак не понимала, в чём проблема? Вроде бы она красивая, партнёр тоже, а отношений построить не получается.

Шли годы. У Ани свой салон красоты, она не вылезает из спортзала, выглядит лучше большинства своих сверстниц, а последние отношения опять привели к расставанию. Её мучит одиночество, она нервничает, часто срывается на окружающих и не знает, как выйти из этого порочного круга.

Мы начали работать с Аней с поиска тех самых глубинных убеждений, которые сидели в её подкорке.

Вариантов для этого много, но самым распространённым и эффективным является метод «падающей стрелы» (другое название метода «сверху вниз») в его различных вариантах.

Суть метода заключается в чуть более глубоком анализе причин собственного поведения и собственной реакции на жизненные ситуации с помощью специальных вопросов.

Что эта ситуация для вас значит? К чему это может привести? Что последует за этим? Что плохого в том, что…? Что наихудшее может произойти вследствие этого? Если это будет так, то что тогда? Как это характеризует вас? Что это говорит о вас? О чём вам это говорит? Например:

Именно подобные вопросы, заданные в определённой последовательности, позволяют «вскрывать» давно забытые, но при этом вполне действующие глубинные убеждения, которые определяют наше поведение и реакцию на ситуации.

Хотя такие убеждения, по сути, являются лишь идеей, возникшей когда-то далеко в детстве и не обязательно являющейся верной.

После того как они будут выявлены, остаётся самостоятельно или с помощью специалиста проверить их на истинность и полезность, «отредактировать», сделать более адаптивными, а то и вовсе при необходимости заменить на другие.