Почему люди смеются при стрессе

Наверное, каждый из нас встречал или знает лично человека, который в сложной, а то и драматической ситуации начинает веселиться наперекор видимым обстоятельствам.

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Как рассказал клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский, в таких случаях наблюдается защитная реакция психики, позволяющая путём смеха и улыбок справиться с дискомфортом.

По словам специалиста, такое непроизвольное веселье — это признак невроза.

«С точки зрения психики, если мы улыбаемся или смеёмся, то вокруг не творится что-то страшное. Так, смех способствует выходу из стресса, снижая нагрузку на психику», — объяснил он «Газете.Ru».

Говоря о том, как справиться со смехом без причины, эксперт посоветовал определить, что его вызывает. Если понять, в каких ситуациях появляется непроизвольный смех, можно попытаться заранее подготовить себя, привести в более спокойное состояние.

Подойдёт небольшая прогулка, дыхательная гимнастика или даже стакан воды. В сам тревожный момент полезно сконцентрироваться на событиях или диалогах, а не на эмоциях.