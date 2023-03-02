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2 часа назад

Почему весной часто меняется настроение

Вечерняя Москваиещё 1

У людей есть сезонные колебания настроения. Это связано с тем, что из четырех времен года только зима и лето являются стабильными, а весной и осенью людям нужны дополнительные силы для адаптации. Об этом рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

Почему весной часто меняется настроение
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она отметила, что весна и осень — это время перемен, для них человеку нужны дополнительные силы. В такой период человек становится эмоционально чувствительным. У него колеблется настроение, появляются раздражительность, бессонница, слабость.

Выровнять колебания настроения можно самостоятельно при помощи заполнения жизненного пространства занятиями, повышающими самооценку в области физики тела и духовности, передает РИАМО.

Психология,
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