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2 часа назад

Психолог Волков рассказал, как перестать бояться старости

Вечерняя Москва

Практикующий психолог, ведущий семинаров и образовательных программ Александр Волков рассказал, как перестать бояться старости.

Психолог рассказал, как перестать бояться старости
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам психолога, первые мысли о страхе старения возникают в 35 – 40 лет. Тогда люди видят первые признаки старания.

Эксперт пояснил, что человек боится стареть, когда не реализовывает себя в жизни. Люди, которые развиваются и достигают целей, избавляются от подобного страха.

По словам психолога, чтобы побороть страх старости, нужно ответить на несколько вопросов: для чего ты живешь, какие твои истинные мечты, что тебя увлекало в детстве.

Кроме того, нужно следить за своим здоровьем: заниматься спортом, вести активный образ жизни. Тогда процессы старения будут менее заметными, энергии и сил будет больше, передает «Радио 1».

Ранее психолог Алексей Шестаков отметил, что взрослые люди, которые не прошли этап сепарации, сильно привязаны к мнению родителей. В любой непонятной ситуации они ориентируются на советы и инструкции, за которыми обращаются к родным, передает ФАН.

В среду, 1 марта, проекту «Московское долголетие» исполняется пять лет. Он объединяет более 230 тысяч активных москвичей серебряного возраста. И число его участников постоянно растет.

Психология,Алексей Шестаков,Александр Волков,
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