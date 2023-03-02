Психолог рассказал, как перестать бояться старости

Практикующий психолог, ведущий семинаров и образовательных программ Александр Волков рассказал, как перестать бояться старости.
По словам психолога, первые мысли о страхе старения возникают в 35 – 40 лет. Тогда люди видят первые признаки старания.
Эксперт пояснил, что человек боится стареть, когда не реализовывает себя в жизни. Люди, которые развиваются и достигают целей, избавляются от подобного страха.
По словам психолога, чтобы побороть страх старости, нужно ответить на несколько вопросов: для чего ты живешь, какие твои истинные мечты, что тебя увлекало в детстве.
Кроме того, нужно следить за своим здоровьем: заниматься спортом, вести активный образ жизни. Тогда процессы старения будут менее заметными, энергии и сил будет больше, передает «Радио 1».
Ранее психолог Алексей Шестаков отметил, что взрослые люди, которые не прошли этап сепарации, сильно привязаны к мнению родителей. В любой непонятной ситуации они ориентируются на советы и инструкции, за которыми обращаются к родным, передает ФАН.
В среду, 1 марта, проекту «Московское долголетие» исполняется пять лет. Он объединяет более 230 тысяч активных москвичей серебряного возраста. И число его участников постоянно растет.