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2 часа назад

Михаил Лабковский назвал чувство, которое лежит в основе низкой самооценки

Super.ru

Известный психолог Михаил Лабковский признал, что в своем Telegram-канале часто обсуждает проблемы, связанные с низкой самооценкой. Но о том, что лежит в ее основе, по словам эксперта, он не говорил еще ни разу. «Так вот, в основе низкой самооценки — чувство страха, — сообщил психолог. — Причем страх всего на свете: обидеть других, остаться одному, показаться нелепым, высказать своё мнение и т.д. И чем дальше, тем этот страх сильнее».

Лабковский назвал чувство, которое лежит в основе низкой самооценки
Фото: Super.ruSuper.ru

По мнению Лабковского, парадокс тут вот в чем: чем больше мы чего-то боимся, тем выше вероятность, что именно это с нами и произойдёт. «Поэтому люди с низкой самооценкой часто одинокие, незаметные (потому что не любят свою внешность) и неуважаемые (потому что сами себя не уважают)», — говорит Михаил.

В общем, теперь мы с вами в курсе, что на пути к нашему безграничному счастью стоит он — страх! Михаил Лабковский, разумеется, предлагает нам наконец-то с ним разделаться и позволить себе жить полноценной жизнью. Правда, в своем Telegram-канале пока не объяснил, как это сделать. Возможно, это станет темой следующего поста психолога.

Ранее Михаил Лабковский назвал 5 неочевидных признаков низкой самооценки и объяснил, что делать, если все стало лень.

Психология,Михаил Лабковский,
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