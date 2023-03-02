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1 час назад

В чём можно найти для себя радость, чтобы работать продуктивнее

Ferra.ru

Согласно недавнему исследованию, «страсть» регулярно встречается в различных вакансиях. Однако молодёжь стремится соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Некоторые критики даже считают, что миллениалы и представители поколения Z не заинтересованы в упорном труде. Исследования в то же время показывают, что радость и удовольствие от работы можно получить самыми разными способами. И для этого не обязательно увольняться.

В чём можно найти для себя радость, чтобы работать продуктивнее
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Радость, счастье, гордость возникают у людей, когда они делают что-то, что приближает их к цели. Это может быть как определённое достижение на работе (завершение проекта), так и общение с коллегами. Положительные эмоции улучшают самочувствие работников, повышают их продуктивность, сохраняют мотивацию и вовлечённость. Они могут даже привести к тому, что человек начнёт более качественно выполнять свою работу.

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Кроме того, положительные эмоции улучшают командную работу, укрепляют доверие, усиливают чувство принадлежности. Особенно верно это, когда люди проводят весело время на рабочем месте.

По мнению психолога Барбары Фредриксон, радость и удовольствие от работы расширяют кругозор. Помимо этого, они могут снимать стресс, напряжение, уменьшать степень выгорания.

Исследование Тины Кифер, профессора организационного поведения (Уорикская школа бизнеса, Уорикский университет), показало, что людям больше нравится их работа, когда они часть недели работают из дома, а часть - в офисе. Но здесь всё зависит ещё от самого человека. Кому-то гораздо легче войти в состояние потока (максимального сосредоточения на задаче) дома, а кому-то - в офисе или в кафе.

Радость и веселье можно также получить от общения с коллегами. Хотя это сложнее осуществить, если вы работаете из дома.

Некоторые считают, что веселье и радость, наоборот, будут отвлекать работников от выполнения дел. Но в этом случае важно понимать, что положительные эмоции делают людей более творческими и мотивированными. А если у вас какие-то проблемы, связанные с работой, то попробуйте обсудить это с коллегой: даже короткий разговор может напомнить вам, что вы - часть команды и что веселье на рабочем месте возможно.

Психология,
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