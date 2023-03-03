Можно ли мотивировать мужчину больше зарабатывать

Коучи пытаются доказать, что доход мужчины — ответственность женщины.

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В социальных сетях то и дело появляются коучи, уверяющие, что цель женщины — вдохновлять мужчину, мягко направлять его на свершения и достижения.

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Те, кто учат «женственной женственности» настаивают: только от избранницы зависит, сколько зарабатывает мужчина. А если его доход кажется недостаточным, значит, вы неправильно мотивируете и вдохновляете. Так ли это?

Можно ли вдохновить избранника стать более успешным и выйти на новый уровень заработка. Если желаете получить краткий ответ — нет.

Помните, что амбиции, работоспособность, успешность — это не настройки в смартфоне, на которые можно повлиять из вне.

Если для вас важен финансовый уровень ухажера, узнайте об этом на первых свиданиях: уточните, чем он занимается, какие планы у мужчины на будущее, есть ли вектор развития и мотивация. Конечно, семья станет дополнительной мотивацией для молодого человека, но его амбиции она не изменит.

Женщина может косвенно повлиять на заработок супруга. Для этого есть несколько лайфхаков.

Способ 1: Отвяжитесь от мужчины

И займитесь собой, своим саморазвитием, успешностью, карьерой. Влюбленные становятся, как сообщающиеся сосуды. Поэтому, когда один из пары делает шаг вперед, в большинстве случаев подтягивается за ним.

Способ 2: Не становитесь мужу мамой

Пытаться научить партнера жизни, давать ему советы и контролировать — значит, находиться в позиции родителя. При этом второй человек автоматически становится ребенком, а деньги и дети — вещи несовместимые. Примите, что доход мужа — лишь его ответственность. Станьте партнером, командой, но не родителем. Вы заметите, что и супруг начал быть собраннее и амбициознее.

Способ 3: Расставьте границы

Договоритесь о том, как распределяются финансы в семье. Мужчина должен понимать, что вы не будете его содержать и оплачивать капризы. Если супруг хочет повысить уровень жизни, ему придется задумываться о том, как повысить уровень дохода.

Способ 4: Откажитесь от манипуляций