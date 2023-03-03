Можно ли мотивировать мужчину больше зарабатывать

Коучи пытаются доказать, что доход мужчины — ответственность женщины.
В социальных сетях то и дело появляются коучи, уверяющие, что цель женщины — вдохновлять мужчину, мягко направлять его на свершения и достижения.
Те, кто учат «женственной женственности» настаивают: только от избранницы зависит, сколько зарабатывает мужчина. А если его доход кажется недостаточным, значит, вы неправильно мотивируете и вдохновляете. Так ли это?
Можно ли вдохновить избранника стать более успешным и выйти на новый уровень заработка. Если желаете получить краткий ответ — нет.
Помните, что амбиции, работоспособность, успешность — это не настройки в смартфоне, на которые можно повлиять из вне.
Если для вас важен финансовый уровень ухажера, узнайте об этом на первых свиданиях: уточните, чем он занимается, какие планы у мужчины на будущее, есть ли вектор развития и мотивация. Конечно, семья станет дополнительной мотивацией для молодого человека, но его амбиции она не изменит.
Женщина может косвенно повлиять на заработок супруга. Для этого есть несколько лайфхаков.
И займитесь собой, своим саморазвитием, успешностью, карьерой. Влюбленные становятся, как сообщающиеся сосуды. Поэтому, когда один из пары делает шаг вперед, в большинстве случаев подтягивается за ним.
Пытаться научить партнера жизни, давать ему советы и контролировать — значит, находиться в позиции родителя. При этом второй человек автоматически становится ребенком, а деньги и дети — вещи несовместимые. Примите, что доход мужа — лишь его ответственность. Станьте партнером, командой, но не родителем. Вы заметите, что и супруг начал быть собраннее и амбициознее.
Договоритесь о том, как распределяются финансы в семье. Мужчина должен понимать, что вы не будете его содержать и оплачивать капризы. Если супруг хочет повысить уровень жизни, ему придется задумываться о том, как повысить уровень дохода.
От любых манипуляций, от НЛП (у которого, кстати, нет научного обоснования), от попыток стать женственной феей, которая капризно надув губки заставит мужа работать в три раза больше, ведь принцессе нужны подарки, от обид и ультиматумов. Подумайте, хотели бы вы, чтобы к вам относились, как к эксперименту, научной работе или к питомцу на дрессировке. Вы вступили в отношения с личностью, позвольте мужчине ей и остаться, ведь он не платье, которое можно перекроить и подогнать под себя. Да и вам станет значительно легче, когда придет осознание, что поведение, поступки и, конечно, заработок другого человека — не ваша зона ответственности.