Зачем несвободные мужчины переписываются с другими девушками

Мужчины, у которых уже есть пара, переписываются с другими девушками потому, что им не хватает чего-то в отношениях. При этом цели у такого общения могут быть разными, рассказала «Газете. Ru» психолог Надежда Акимова.

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Не исключено, что парень тупо ищет себе любовницу, и тогда не стоит строить иллюзий на этот счёт, а может, у него начался возрастной кризис и нужна помощь.

По словам специалиста, самая грустная история — когда парень переписывается с другими девушками с целью найти любовницу. Так представители мужского пола обычно поступают, когда им не хватает любви и секса в собственных отношениях. Тут достаточно почитать переписку, и всё сразу понятно. Но бывают и более сложные ситуации.

Например, иногда мужчине хочется просто общения, чтобы его выслушали и поняли. Такое случается, если девушка не особо настроена на долгие беседы со своим парнем, — приходится изливать душу кому-то ещё.

Психолог напомнила, что переписки с другими женщинами могут появляться на фоне кризиса среднего возраста.

Дело в том, что мужчинам, как и женщинам, тяжело смириться с сединами и старением. Поэтому и приходится доказывать, что они всё ещё ничего: довольно привлекательны и пользуются спросом у противоположного пола.

Похожая история — попытки мужчины самоутвердиться и желание «новых побед», объяснила психолог. Но тут непонятно, будет ли это просто общение, или у него будет продолжение.

Акимова напомнила, что часто мужчины считают себя полигамными, но в большинстве случаев это не полигамность, а недостаток воспитания. Некоторые всю жизнь только и делают, что собирают «трофеи». Так что лучше подумать, стоит ли связывать с таким товарищем свою жизнь.