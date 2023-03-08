Как нельзя поздравлять женщин с 8 Марта: 4 обидные формулировки

8 Марта – Международный женский день, в который принято поздравлять девочек, девушек, женщин и бабушек. Но в то время, как одни люди относятся к поздравлениям грамотно, другим из года в год свойственны крайне некорректные и даже обидные высказывания. Подробнее о формулировках для поздравлений, которые давно неуместны – в материале "Рамблера".

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"Желаю быть всегда молодой"

В России принято считать, что молодость проходит с наступлением 30 лет. В других странах молодыми людьми именуют тех, кто еще не отметил 35-летие. Так или иначе "быть всегда молодой" – пожелание невыполнимое. Кроме того, поздравляя женщин таким образом, вы подчеркиваете, что женщина имеет ценность лишь до тех пор, пока молода.

"Мужа хорошего и детишек"

Взрослый человек сам в состоянии решить, нужен ли ему партнер и уж тем более дети. Именно поэтому не стоит навязывать свои ценности другим. Куда уместнее будет пожелать "счастья в личной жизни", так вы точно не прогадает.

"Желаю быть нежной, доброй и заботливой"

Такие пожелания можно воспринимать, как прямое оскорбление: вы напрямую указываете девушке, какой она не является и какой ей якобы нужно быть. Ко всему прочему такие качества, как нежность, доброта и забота являются стереотипно женскими и выгодны всем, кроме адресата: нежная девушка не встанет у вас на пути, заботливая будет помогать другим, выбиваясь из сил, а добрая сделает все, что от нее требуется, даже в ущерб себе.

"Вы – украшение нашей жизни"