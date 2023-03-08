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Как нельзя поздравлять женщин с 8 Марта: 4 обидные формулировки

8 Марта – Международный женский день, в который принято поздравлять девочек, девушек, женщин и бабушек. Но в то время, как одни люди относятся к поздравлениям грамотно, другим из года в год свойственны крайне некорректные и даже обидные высказывания. Подробнее о формулировках для поздравлений, которые давно неуместны – в материале "Рамблера".

Как нельзя поздравлять женщин с 8 Марта: 4 обидные формулировки
© Unsplash

"Желаю быть всегда молодой"

В России принято считать, что молодость проходит с наступлением 30 лет. В других странах молодыми людьми именуют тех, кто еще не отметил 35-летие. Так или иначе "быть всегда молодой" – пожелание невыполнимое. Кроме того, поздравляя женщин таким образом, вы подчеркиваете, что женщина имеет ценность лишь до тех пор, пока молода.

"Мужа хорошего и детишек"

Взрослый человек сам в состоянии решить, нужен ли ему партнер и уж тем более дети. Именно поэтому не стоит навязывать свои ценности другим. Куда уместнее будет пожелать "счастья в личной жизни", так вы точно не прогадает.

"Желаю быть нежной, доброй и заботливой"

Такие пожелания можно воспринимать, как прямое оскорбление: вы напрямую указываете девушке, какой она не является и какой ей якобы нужно быть. Ко всему прочему такие качества, как нежность, доброта и забота являются стереотипно женскими и выгодны всем, кроме адресата: нежная девушка не встанет у вас на пути, заботливая будет помогать другим, выбиваясь из сил, а добрая сделает все, что от нее требуется, даже в ущерб себе.

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"Вы – украшение нашей жизни"

Украшением может быть гирлянда дома или браслет на запястье, но никак не живой человек. При помощи данной формулировки вы вновь указываете на то, что ценность женщины заключается лишь в ее внешних данных, а вот ее знания, характер и личностные качества значения не имеют. Согласитесь, это едва ли кому-то может польстить.

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