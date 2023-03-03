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45 минут назад

Психолог раскрыла связь между характером человека и его домашней обувью

Lenta.ru

Психолог Эмма Кенни раскрыла связь между характером человека и его домашней обувью. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

Раскрыта связь между характером человека и его домашней обувью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, эксперт рассказала, что тапки с открытой пяткой и закрытым носом предпочитают носить очень организованные люди.

«Такой стиль демонстрирует высокий уровень уверенности в себе и отражает вашу непринужденность в стрессовые моменты», — пояснила она.

При этом Кенни отметила, что обладатели угг, в которых они любят ходить по дому, являются по жизни прокрастинаторами. В то же время те, кто постоянно надевает теплые удлиненные носки, оказываются примерными семьянинами.

«Когда вы приходите домой, то полностью посвящаете себя домашней жизни и чувствуете себя максимально уютно», — сказала эксперт.

Кроме того, собеседница издания особенно выделила туфли на низком каблуке, оформленные помпоном, а также тапочки с изображением животных. По ее словам, в первом случае подобная обувь предназначена для перфекционистов, которые часто перекладывают ответственность на других и предпочитают изысканность вместо комфорта. Что касается вторых, то они больше всего подходят эмпатам. Такие люди умеют успокаивать других, но когда доходит дело до обсуждения их личных чувств, то проявляют в этом осторожность, объясняет Кенни.

В завершение врач обратила внимание на тапки с плоской подошвой и открытой пяткой и носом. По ее мнению, данную обувь носят уверенные в себе люди, которых не волнует чужое мнение.

«Вы получаете удовольствие от ощущения дуновения ветерка на пальцах ног, соединяющего вас с природой», — заключила она.

Психология,Эмма Кенни,
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