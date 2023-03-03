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2 часа назад

Как по смайликам понять отношение человека к вам? Учёные пояснили

Ferra.ruиещё 1

Учёные исследуют, как эмодзи используются для отражения наших эмоций в различных контекстах.

Как по смайликам понять отношение человека к вам
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Для нового исследования авторы набрали 1289 участников. Они предоставили демографические данные , ответили на вопросы о субъективном благополучии и оценили, как часто они используют эмодзи. Им давали сообщения с различным социальным контекстом , они отвечали на них, как обычно,

Оказалось, что люди больше предпочитают выражать эмоции с помощью смайликов в частном контексте или с близкими друзьями. Меньше всего респонденты выражали так эмоции в общении с лицами с более высоким статусом. Интенсивные выражения эмоций сопровождались соответствующими эмодзи, если только люди не чувствовали необходимости скрывать свои истинные чувства. Негативные смайлики использовались только там, где негативные эмоции были слишком сильными. Выражение эмоций с помощью эмодзи было связано с более высоким субъективным благополучием.

Психология,
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