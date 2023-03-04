"Синдром Дориана Грея" или почему мы боимся постареть

Вы подошли к зеркалу и однажды отметили, что кожа выглядит не такой молодой и подтянутой. Физические нагрузки или бессонная ночь отнимают больше сил на восстановление, чем это было раньше? "Здравствуй, старость!" — вот первая мысль, которая может появиться в голове. И она способна надолго подпортить настроение.

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Откуда появляется страх постареть? Можно ли с ним справиться? Эти вопросы "Рамблер" задал психотерапевту Веронике Сысоевой.

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Страх старения появляется благодаря ложным убеждениям, навязанным обществом, близкими людьми или окружением, отмечает эксперт. Он же является ограничивающим блоком, мнимым стереотипом ценностей и надуманных моральных ориентиров.

Если посмотрим на страх старения более пристально, то мы обнаружим, что, на самом деле, боимся не старости, а ограничений, которые неоправданно связывают с пожилым возрастом.

Но самое главное, эти ограничения зависят не от возраста, а от поставленных задач, способа мышления и мировоззрения человека, а также способности действовать в нужном направлении. Люди абсолютно всех возрастных категорий сталкиваются или могут столкнуться с этими же самыми проблемами. Важно осознать это и определиться с профилактикой и планом решения подобных ситуаций. А возраста бояться не стоит, он совсем ни при чем. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Рассмотрим подробнее, чего же на самом деле мы опасаемся, думая о периоде старости?

Люди в пожилом возрасте имеют низкий материальный достаток — это страх бедности. Быть малообеспеченным может любой человек, в том числе молодой. Возраст здесь не имеет значения. Есть пенсионеры, которые имеют приличный доход, а молодые люди недостаточно обеспечены, как и наоборот.

Решение: Работаем над созданием достойного уровня дохода, в том числе дополнительного, учимся рационально распоряжаться материальным имуществом и быть финансово грамотными, независимо от возраста.

Быть "старым", значит, плохо выглядеть и пахнуть, неважно себя чувствовать и в целом иметь серьезные проблемы со здоровьем. И снова, если обратить внимание, то такая проблема касается всех, в том числе и молодых людей.

Решение: Ведем здоровый образ жизни, соблюдаем режим дня, сбалансированно питаемся, регулярно делаем чек-ап своего организма, следим за гигиеной и внешним видом, делаем процедуры красоты в домашних условиях, пользуемся лечебной, уходовой и декоративной косметикой, а также услугами стилистов и косметологов. Цель — выглядеть хорошо и отлично себя чувствовать. А это доступно в любом возрасте.

Люди в пожилом возрасте умирают. К сожалению, смерть является естественным физиологическим процессом жизни. Более того, не привязанным к возрасту.

Решение: Работаем с психотерапевтом и "расставляем все точки над i" относительно страха смерти. Можно дополнить психотерапевтическую работу с помощью близких вам философских и религиозных размышлений.

Пожилые люди живут личной жизнью близких из-за отсутствия своей. Наличие или отсутствие личной жизни не связано с возрастом. Огромное количество людей и среди молодых, кто не занимается своими личными вопросами, но зато прекрасно оперирует ситуациями в чужих жизнях, нарушая границы других.

Решение: Как исправить ситуацию и нужно ли ее исправлять — решает каждый сам, независимо от возраста. Можно проработать тему границ, сместить фокус на свою личную жизни и начать хотя бы первый этап строительства; либо оставить все, как есть — выбор за нами.

Быть старым, значит, быть глупым, не современным, странным, смешным, менее образованным и продуктивным, потерять статус и уважение. Подобные ситуации происходят часто, но в разном возрасте. И причинами являются сопротивление новому, отказ идти в ногу со временем, пренебрежение возможностью улучшить качество жизни и работы. Желание мыслить старыми шаблонами, держаться за прошлое, отказываться от современных лайфхаков.

Решение: Определяем причины и вторичные выгоды такого положения. Самое главное, этот сценарий не связан с пожилым возрастом, и в наших руках изменить его, независимо от года рождения.

Пожилые люди обладают скверным характером, с ними тяжело общаться, они неприятные, их избегают даже близкие. Помните, что скверный характер — не прерогатива возраста. И у молодых людей, и людей среднего возраста он встречается. Но и это можно исправить.

Решение: Учимся быть чуткими по отношению друг к другу, прорабатываем детские травмы и развиваем эмоциональный интеллект. Регулярно ставим себя на место другого, чтобы понимать позицию окружающих. Это поможет создавать качественные эмоциональные связи и обзавестись новыми знакомствами, лучшими друзьями и отношениями, приносящими счастье.

Быть старым, значит, быть беспомощным. Основная причина беспомощности или страха такого положения заключается в отсутствии внутренней опоры, слабом стержне и перекладывании ответственности за себя и свое качество жизни на близких, знакомых, общество, страну, правительство, судьбу, бога и так далее. И возраст в данном случае не имеет никакого значения.

Решение: Поставить на место внутреннюю опору, почувствовать ответственность за свою жизнь и взять инициативу в свои руки, исправить положение или работать на будущее для профилактики таких ситуаций.

Старики ведут скучный образ жизни — они несчастны. И в очередной раз можно сказать, что от этого страдают не только пожилые мужчины и женщины.

Решение: Помните, что все идет из головы. И только наши убеждения, стремления и планы определяют наше счастье и качество жизни.

Пожилые люди бесполезны и никому не нужны. Дискриминация. Эйджизм. По данным ВОЗ эйджизм в настоящее время, распространен даже больше, чем расизм и сексизм. На все есть причины, и в данном случае пожилые люди сами зарекомендовали себя таким образом.

Решение: Найти истинную причину в себе и устранить ее самостоятельно либо с помощью психотерапевта. Но сразу хочу подчеркнуть, что эта причина не связана с возрастом, имеет значение только, что идет изнутри — эмоции, мысли и действия.

Рассмотрим основные ограничивающие убеждения, с которыми необходимо работать каждому независимо от возраста, чтобы не попасть под статью дискриминации обществом и близкими.

Перекладывание ответственности — вечный поиск виноватых. В основном, вина за все, что не устраивает, ложится на окружающих, страну и правительство, а человек находится в роли жертвы.

Бесконечное "мне все должны" — дети должны, родственники, муж/жена, окружающие, госслужащие и государство. Подобные рассуждения выливаются в агрессию, требования, возмущения и снова в роль жертвы.

Манипулятивное поведение, как способ получения желаемого. Детское поведение и капризы взрослых тетенек, дяденек, бабушек и дедушек — "мне это не нужно, неудобно", "не хочу, не буду". Или, например, "я старше, а старших нужно уважать", "я так много для тебя сделал(а), теперь твоя очередь".

Нарушение границ и навязывание своего опыта, мнения, идей и желаний — "я всегда знаю, как лучше", "я же говорил(а)".

Обесценивание и неприятие — отказ от всего нового и современного, способного значительно облегчить и улучшить качество жизни. Обесценивание времени, сил и труда, как своего собственного, так и других.

Переводить важные вещи в категорию "это не главное". Например, неважно следить за собой, своими эмоциями, уровнем личности и дохода — "главное, все живы и здоровы". И напрашивается вопрос, зачем это разделять?

Отсутствие интересов. Абсолютно нормально в определенные возрастные периоды менять предпочтения и интересоваться разным. Но важно помнить, что природа не любить пустоты. Освобождая место для одного, мы открываем для себя что-то другое.

"Сгорел сарай — гори и хата!" — смирение, переходящее в абсолютное безразличие и полное бездействие. Например, если мое здоровье недостаточно хорошее, то следует прекратить им заниматься совсем. Если я недостаточно хорошо выгляжу, то стоит прекратить ухаживать за собой вообще.

Иррациональная философия пережитка прошлого — получать удовольствие от жизни грешно. Но именно счастливый человек больше приносит пользы миру. Мы часто забываем об этом.