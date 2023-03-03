«А сколько зарабатываешь?»: вопросы, на которые вы не обязаны отвечать

Сразу переводите тему.

Фото: unsplash unsplash

С вопросами, которые вызывают желание высказать собеседнику все, что вы о нем думаете, сталкивается каждый из нас. При этом многие люди маскируют бестактность мнимой заботой. Мы собрали вопросы, которые не должны вводить вас в заблуждение — это настоящая невоспитанность, и отвечать на них вы имеете полное право.

«Когда ты уже устроишь личную жизнь?»

Чаще всего такой вопрос можно услышать от не слишком близких родственников, а также сердобольных подруг, которые сразу же после данного вопроса начинают предлагать «отличные» вариант своих неженатых знакомых. Запомните, что вы не должны оправдываться, если в данный момент отношения не стоят в приоритете. Тем более решением этого вопроса не должны заниматься посторонние люди.

«А сколько зарабатываешь?»

Еще один вопрос, не требующий от вас ответа. Обсуждение финансов крайне неприятно, даже если вам есть чем похвастаться. Не нужно сразу же выкладывать всю информацию о состоянии своего счета, и это касается не только знакомых, но и близких друзей. Для них эта информация абсолютно бесполезна, кроме того, вы дадите посторонним людям пищу для обсуждения в других кругах.

«А почему у тебя детей все еще нет?»