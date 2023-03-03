«А сколько зарабатываешь?»: вопросы, на которые вы не обязаны отвечать

Сразу переводите тему.
С вопросами, которые вызывают желание высказать собеседнику все, что вы о нем думаете, сталкивается каждый из нас. При этом многие люди маскируют бестактность мнимой заботой. Мы собрали вопросы, которые не должны вводить вас в заблуждение — это настоящая невоспитанность, и отвечать на них вы имеете полное право.
Чаще всего такой вопрос можно услышать от не слишком близких родственников, а также сердобольных подруг, которые сразу же после данного вопроса начинают предлагать «отличные» вариант своих неженатых знакомых. Запомните, что вы не должны оправдываться, если в данный момент отношения не стоят в приоритете. Тем более решением этого вопроса не должны заниматься посторонние люди.
Еще один вопрос, не требующий от вас ответа. Обсуждение финансов крайне неприятно, даже если вам есть чем похвастаться. Не нужно сразу же выкладывать всю информацию о состоянии своего счета, и это касается не только знакомых, но и близких друзей. Для них эта информация абсолютно бесполезна, кроме того, вы дадите посторонним людям пищу для обсуждения в других кругах.
Один из самых неприятных вопросов, какой только можно догадаться задать. Что интересно, женщины нередко чувствуют вину, если ответ будет отрицательным. Для многих тема рождения детей может быть невероятно болезненной, только человек с полным отсутствием такта может себе позволить задать подобный вопрос. Еще хуже, если человек знает, что у вас с партнером есть определенные проблемы в этой области. Вы имеете полное право остановить собеседника и настоять, чтобы он сменил тему.