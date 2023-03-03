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2 часа назад

Ароматерапия и аффирмации: 5 советов для избавления от негатива

WomanHit.ru

Как избавиться от плохих мыслей и сконцентрировать внимание на приятных мелочах, расскажем в материале.

Ароматерапия и аффирмации: 5 советов для избавления от негатива
Фото: WomanhitWomanhit

О плохом всегда думать легче, чем о хорошем. Думая о плохом, мы психологически готовим себя к опасным ситуациям, которые могут и не произойти. Бывает, что навязчивые негативные мысли не хотят нас покидать, отравляя нам жизнь, тем самым мешая ею наслаждаться. Бороться с этим можно и нужно. Есть множество упражнений, помогающих избавиться от негатива и сконцентрировать внимание на приятных мелочах.

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Практические упражнения

Это действительно работающий способ. Положите ладонь на грудь в области сердца, попытайтесь удержать внимание на сердцебиении. Через минуту удержания внимания на биении сердца, негативные и раздражающие мысли уходят. Выполнять эту практику можно в любое время и в любом месте.

Аффирмации — наше все

Это позитивные установки, помогающие нам начать в себя верить и принимать мир таким, какой он есть. Главное — практиковаться каждый день. Множество научных исследований уже подтвердили эффективность аффирмаций.

Медитация

Медитация работает только в том случае, если вы сами хотите освободиться от навязчивых мыслей с ее помощью. Это не должно становиться чем-то обязательным, не стоит себя заставлять, иначе не сработает. Также помогут дыхательные практики. Нормализовав дыхание, вы сможете обдумать некоторые проблемы, избавиться от ненужных мыслей. Если есть проблема, то всегда найдется решение.

Концентрация внимания на другом

Как только негативные мысли одолевают вас — начните действовать. Вы можете позаниматься спортом, послушать музыку, приготовить что-нибудь сладкое, поговорить по телефону с близким человеком. Вы отвлечетесь, и ваш организм поймет, что вы в безопасности.

Готовьтесь ко сну основательно

Часто плохие мысли приходят перед сном. Вот вам лайфхак: спите под тяжелым одеялом (от 2 до 12 кг). Это поможет побороть тревожность: одеяло давит на тело, снимая напряжение. Также попробуйте ароматерапию — это отличный способ в борьбе с негативом. Эфирные масла можно добавлять в ванну, увлажнитель воздуха или пару капель на постельное белье. Ароматы цитрусов, мяты и чайной розы расслабляют, снимая напряжение, что, в свою очередь, отгоняет все лишние мысли.

Психология,
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