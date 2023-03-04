Объяснена связь характера человека и его домашней обуви

Психолог Эмма Кенни раскрыла взаимосвязь между характером и домашней обувью. Об этом сообщает The Sun.

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Эксперт провела параллели между выбором модели домашней обуви и характером людей.

Так, она рассказала, что тапки с открытой пяткой и закрытым носом предпочитают носить очень организованные люди, а угги — прокрастинаторы.

Длинные носки чаще всего носят семьянины. Перфекционисты предпочитают туфли на низком каблуке и с помпоном, а также тапочки с принтом животных.