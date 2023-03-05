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Психологи обнаружили, что привлекательные женщины обладают большей властью в семье

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Психологи Чжэцзянского научно-технического университета установили, что красивые женщины имеют больше власти в семье. Исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.

Привлекательные женщины обладают большей властью в семье
© Газета.Ru

Авторы проанализировали данные исследования China Family Panel Studies, проводимого раз в два года. Набор данных содержал ответы 6728 участников на вопросы о том, кто принимает решение в семье, кто отвечает за финансы, а также об уровне дохода, самооценке и отношениях с другими людьми. Исследователи также оценили внешность респондентов.

Результаты показали, что только 15% опрошенных женщин принимали важные семейные решения. По мере увеличения показателей физической привлекательности увеличивается и доля женщин, принимающих решения в семье. В группе женщин, чья привлекательность была оценена самым низким баллом, не было лиц, принимающих решения в семье. В группе был 21% женщин, чья привлекательность была оценена как средняя.

Дальнейшие анализы показали, что женщины, получившие более высокие оценки привлекательности, также имели более высокий доход, лучшие отношения и более высокую самооценку.

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