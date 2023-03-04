Психолог раскрыла три способа справиться с перееданием

Три способа справиться с перееданием раскрыла «Мосленте» клинический психолог, супервизор, эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Арина Миллер. По ее словам, компульсивное переедание — самое часто встречающееся расстройство пищевого поведения.

Фото: Мослента Мослента

40 процентов пациентов с компульсивным перееданием — мужчины

«У компульсивного переедания есть ряд характерных симптомов: пациенты едят мало в присутствии других людей и много — наедине, а после переедания их мучает чувство вины. Людей с этим расстройством беспокоят негативные мысли и представления о себе и своем теле, они часто садятся на различные диеты и срываются с них», — рассказала специалист.

Миллер порекомендовала перед каждым приемом пищи задавать себе вопрос «голоден ли я?». «Как правило, мы сосредотачиваемся на самом чувстве голода, но не на причинах, которые его вызывают», — пояснила она. Психолог также посоветовала поменять пищевые привычки, например, начать есть за столом, а не перед компьютером.

Вопреки распространенному мнению, людям с компульсивным перееданием не стоит садиться на диеты. «Ограничение себя в еде может стать триггером переедания. Таким же триггером может стать и ваш запрет себе на какой-то определенный вид пищи», — заявила Миллер.

Привычка к перееданию как способу справиться с негативными эмоциями может сформироваться в детстве или позже, уже во взрослом возрасте. Она не связана с чувством голода, может сформироваться после травмирующего события в детстве или после опыта применения ограничительных диет, а также негативных комментариев о весе человека. Арина Миллер клинический психолог