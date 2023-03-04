Выгорание достигает пика, когда перестает радовать результат

Психолог Кромбергер: выгорание достигает пика, когда перестаёт радовать даже результат. Ясное дело, что на работу все ходят не отдыхать или развлекаться с коллегами, а чтобы пахать как Папа Карло и получать за это деньги. Однако это не значит, что каждое утро буднего дня в офис нужно тащиться как на плаху. Специалист рассказала, как понять, что все проблемы в жизни — от работы и что её давно пора менять.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам бизнес-психолога Вероники Кромбергер, стресс из-за и на работе — явление нередкое, потому что растёт количество и обязанностей, и желающих на твоё место. Но при этом работа может спокойно приносить радость, интерес или приятное возбуждение от новых открытий или решённых проблем.

Но как бы не всегда так получается. Иногда желание вкусно кушать и спать под крышей, а не на вокзале перевешивает и приходится соглашаться на любую работу. И вот тут и начинаются проблемы.

Например, частые болезни, причём откуда ни возьмись. Любой сквозняк может привести к простуде, потому что иммунитет просто множится на ноль. Причина этому — стресс, который понижает защитные функции организма.

Если сам процесс работы давно не радует, а светлым пятном в тусклой краске будней можно назвать лишь результат, это тоже плохой звоночек. А если и итоги проекта или задания вызывают лишь апатию или иррациональный гнев на коллег или окружающих, то это уже целый набат. Приходите с проклятой работы домой и срываете зло на семье или друзьях — ага, у вас выгорание.